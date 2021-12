Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : que devriez-vous acheter ?

Performances extrêmes

La Xbox Series X est l’option haut de gamme des dernières consoles de jeu de Microsoft. Il prend en charge les fréquences d’images les plus élevées et les meilleurs graphismes disponibles sur n’importe quelle console, avec une solide gamme de services et de jeux de sociétés Xbox propriétaires et tierces. Ce n’est pas portable, cependant, et c’est aussi assez cher.

La Nintendo Switch OLED est une révision de la console Switch existante, avec un écran OLED légèrement plus grand qui améliore la couleur et les visuels des jeux. Il existe une grande variété de jeux Nintendo Switch disponibles. Être une révision signifie qu’il est toujours beaucoup moins puissant que la Xbox Series X et manque de services convaincants dans l’écosystème Switch.

La Xbox Series X et la Nintendo Switch OLED sont les dernières consoles de Microsoft et Nintendo, respectivement. Le premier annonce une toute nouvelle génération tandis que le second est simplement la dernière révision des consoles Switch de Nintendo. Les deux ont une grande variété d’avantages à considérer, que nous décomposons ci-dessous.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : quelle est la différence ?

L’une des différences les plus importantes entre les deux consoles réside dans les spécifications technologiques, qui jouent sur les forces et les faiblesses des systèmes. Voici les spécifications utilisées pour jouer aux meilleurs jeux Nintendo Switch et aux meilleurs jeux Xbox disponibles.

Xbox Series X Nintendo Switch OLED Dimensions 11,8 x 5,9 x 5,9 pouces 4 x 9,5 x 0,55 pouces Poids 9,8 lb 0,93 lb Stockage 1 To SSD 64 Go Interne + GPU MicroSD 12,15 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz RDNA personnalisé 2 GPU NVIDIA Custom Tegra processeur CPU 8x Cœurs @ 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé Processeur NVIDIA Custom Tegra Mémoire 16 Go GDDR6 4 Go LPDDR4 SDRAM Résolution 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120 FPS 720p (non connecté) / 1080p (connecté) USB 3 x USB 3.1 1 x USB-C (Console), 3 x Contrôleur USB 2.0 (Dock) Contrôleur Xbox Series XS | Joy-Cons, manette Switch Pro Rétrocompatibilité Oui Non Prix 500 $ 350 $

Il convient de noter que la Xbox Series X est une console classique destinée à être connectée à l’un des meilleurs téléviseurs 4K disponibles ou à un moniteur de qualité similaire. Pendant ce temps, la Nintendo Switch OLED est conçue comme une console hybride, comme les modèles Nintendo Switch précédents, capable d’être jouée en mode portable ou amarrée et connectée à un téléviseur.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : que signifient ces différences pour vous ?

Donc, nous avons décomposé tout ce qui distingue la Xbox Series X et la Nintendo Switch OLED, mais que signifient ces différences ? Voici ce que vous devez savoir.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : Spécifications techniques

La principale différence dans les spécifications techniques des deux consoles est assez évidente : la Xbox Series X a beaucoup plus de puissance. La console peut jouer à des jeux en 4K, avec des fonctionnalités telles que le lancer de rayons et même des jeux 120 FPS également possibles. Le stockage SSD NVME signifie que les jeux se chargent également exceptionnellement rapidement.

Alors que le Nintendo Switch OLED est beaucoup plus faible, exécutant des jeux à une résolution inférieure et normalement à une fréquence d’images inférieure, il est également portable. Contrairement à la Xbox Series X, vous pouvez emporter la Nintendo Switch OLED où vous voulez. L’écran OLED signifie également que la couleur dans les jeux « apparaît » comme elle ne l’était pas sur les autres modèles de Nintendo Switch, ce qui apparaît vraiment lorsque l’on compare le Nintendo Switch OLED avec le Nintendo Switch ordinaire.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : gamme de jeux

Les jeux disponibles sur la Xbox Series X et la Nintendo Switch OLED sont assez différents et, en fin de compte, les deux gammes sont assez solides, attirant simplement différents marchés. En règle générale, les consoles de Microsoft bénéficient d’une meilleure prise en charge globale des tiers, avec des jeux plus modernes provenant de divers éditeurs. Pendant ce temps, la Nintendo Switch est plus aléatoire en ce qui concerne les derniers jeux tiers.

Les choses divergent vraiment en ce qui concerne la gamme propriétaire pour les deux systèmes. Certains jeux Nintendo Switch à venir et actuellement disponibles incluent Metroid Dread, Bayonetta 3 et la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Les jeux de Nintendo ont tendance à être plus adaptés à tous les âges, en se concentrant sur les jeux familiaux et les différentes évolutions des franchises Nintendo à long terme.

Xbox a récemment redoublé d’efforts, en acquérant de nombreux studios et un éditeur dans Bethesda Softworks. Cela signifie que certains des grands points forts à venir et disponibles actuellement incluent Halo Infinite, Redfall et Starfield.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : Services disponibles

Les services sont une autre différence énorme entre les écosystèmes des deux consoles. Nintendo fournit Nintendo Switch Online pour 20 $ par an, offrant un accès multijoueur aux jeux en ligne. Il prend également en charge les sauvegardes Cloud dans certains jeux, mais pas dans tous les jeux. Nintendo propose également le pack d’extension Nintendo Switch Online + pour 50 $ par an, qui ajoute une bibliothèque de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis, aux côtés du DLC Happy Homes pour Animal Crossing: New Horizons.

Les sauvegardes dans le cloud pour tous les jeux sont entièrement gratuites sur Xbox. Pendant ce temps, Microsoft a fait des vagues avec Xbox Game Pass, permettant un accès le premier jour à tous les jeux propriétaires pour 10 $ par mois. Tout jeu de Xbox Game Studios ou de Bethesda Softworks est disponible dans le service le jour même de son lancement. De plus, de nombreux jeux tiers sont régulièrement ajoutés au service. Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 15 $ par mois, est inclus dans le service d’abonnement EA Play aux côtés de l’accès multijoueur Xbox Live Gold et Xbox Cloud Gaming.

Franchement, ce n’est pas un concours, car Microsoft a des services plus puissants dans son écosystème, avec différentes options en fonction de ce qui vous intéresse le plus.

Xbox Series X contre Nintendo Switch OLED : contrôleurs

La Nintendo Switch OLED utilise les mêmes contrôleurs Joy-Con inclus avec la Nintendo Switch standard. Il est également compatible avec les meilleures manettes Nintendo Switch, comme la manette Nintendo Switch Pro. Pendant ce temps, les meilleurs contrôleurs Xbox se composent du dernier contrôleur Xbox Series X|S.

Cela dépend de vos préférences personnelles, car les deux contrôleurs sont largement appréciés par un large éventail de joueurs. Les deux contrôleurs prennent en charge la capture de captures d’écran ou de vidéos avec un bouton et une disposition de déclenchement similaires. Les Joy-Cons, étant plus petits, sont un peu plus inconfortables pendant de longues périodes de jeu, en particulier pour ceux qui ont de plus grandes mains.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : options de stockage

Pour la Nintendo Switch OLED, l’extension est assez simple si vous avez besoin de plus de stockage que l’espace interne de 64 Go fourni avec le système. Vous voudrez vous procurer l’une des meilleures cartes mémoire Nintendo Switch, dont le prix varie mais qui coûte généralement environ 37 $ pour 256 Go.

Pour la Xbox Series X, c’est un peu plus compliqué. Vous pouvez jouer à des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox d’origine rétrocompatibles à partir d’un disque dur externe ; Cependant, vous devez jouer aux jeux Xbox Series X|S sur le lecteur interne de la console, car les jeux nécessitent un SSD ultra-rapide. La seule façon d’étendre ce stockage interne ultra-rapide est d’utiliser l’un des meilleurs SSD Xbox, la carte d’extension Seagate. Cette carte est chère, à un prix d’environ 200 $ pour 1 To.

Xbox Series X vs Nintendo Switch OLED : que devriez-vous acheter ?

En fin de compte, alors que la Xbox Series X et la Nintendo Switch OLED sont très demandées, les deux s’adressent à des publics très différents. La Nintendo Switch OLED est moins chère, avec une gamme de jeux généralement plus familiaux. La Xbox Series X est plus chère, avec des jeux propriétaires disponibles le premier jour dans Xbox Game Pass. Vous devrez regarder les jeux disponibles sur les deux systèmes, puis appeler la console qui vous intéresse le plus.

Le plus gros inconvénient des deux est le simple fait qu’à l’heure actuelle, tous les appareils électroniques, en particulier les composants informatiques et les consoles, souffrent de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ainsi, si vous voyez une Xbox Series X ou une Nintendo Switch OLED en stock, vous devez agir extrêmement rapidement. À l’heure actuelle, les analystes avertissent que la pénurie de puces devrait durer jusqu’à la fin de 2022, peut-être même au début de 2023. Le stock de consoles ne devrait pas s’améliorer considérablement avant cette date.

Dernière technologie

Xbox Series X – Microsoft

Les plus hautes performances disponibles dans les consoles

La Xbox Series X offre les meilleurs graphismes et les fréquences d’images les plus élevées avec des vitesses de chargement ultra-rapides. Avec Xbox Game Pass et un accent renouvelé sur le contenu de première partie, il y a beaucoup à attendre avec impatience. C’est aussi une console de salon dédiée, vous ne pouvez donc pas y jouer en déplacement.

Jolie et portable

Nintendo Switch OLED – Nintendo

De meilleures couleurs qu’avant

Le Nintendo Switch OLED n’est peut-être qu’une révision, avec la même puissance de traitement que les consoles Switch précédentes, mais l’écran OLED signifie que les jeux sont bien meilleurs qu’avant. Il y a aussi d’autres améliorations, comme une meilleure qualité de construction et un stockage accru.

