Xbox Series X vs Xbox Series S : quelle Xbox est faite pour vous ?

Xbox Series X vs Xbox Series S : alors que le stock des nouvelles consoles de Microsoft arrive lentement entre les mains des détaillants, c’est une question qui ne manquera pas de surgir au cours des mois et des années à venir. Cependant, même si les deux consoles Xbox ont des noms incroyablement similaires et des bibliothèques de jeux identiques, il y a une grande différence en termes de ce dont elles sont capables. Il est donc important que vous sachiez ce que chacun d’eux peut faire avant de faire un achat.

Choisir laquelle des deux consoles Xbox vous convient se résumera probablement à quelques questions clés auxquelles vous seul pouvez répondre : combien êtes-vous prêt à dépenser pour du matériel de nouvelle génération ? Avez-vous besoin d’un lecteur de disque ? Cela vous dérange-t-il si la console restitue les jeux en 4K natif ou si la 4K upscale est assez bonne ? Enfin, de combien d’espace de stockage avez-vous besoin pour les jeux ?

Après avoir rédigé notre critique de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, nous pouvons parler avec autorité des forces et des faiblesses des deux consoles et vous aider à décider laquelle des deux est la plus logique pour votre configuration et votre budget. Les deux consoles ont leurs mérites, mais si vous voulez le meilleur, la Xbox Series X est clairement la gagnante ; cependant, n’écrivez pas encore la Xbox Series S.

Xbox Series X vs Xbox Series S : principales différences

Si vous n’avez en tête que trois différences clés, que ce soit celles-ci : la Xbox Series X dispose d’un lecteur Blu-ray 4K UHD capable de lire des jeux et des films physiques, contrairement à la Xbox Series S ; la Xbox Series X a un grand SSD de 1 To qui peut stocker, en moyenne, environ 16 jeux tandis que la Xbox Series S a un SSD de 512 Go qui n’en stocke qu’environ quatre à cinq ; et la Xbox Series X rend les jeux en 4K natif à 60 images par seconde, tandis que la Xbox Series S cible 1440p.

Sinon, les deux auront la même interface utilisateur, le même contrôleur et la même architecture Xbox Velocity qui permet des fonctionnalités telles que Quick Resume. Les deux ont les mêmes applications multimédias comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et plus encore, et plus important encore, les deux peuvent jouer exactement aux mêmes jeux.

De plus en plus de gens semblent attirés par la puissance de la Xbox Series X d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais ce n’est pas pour négliger les avantages du modèle plus abordable. Les deux fonctionnent bien et les deux peuvent servir un public différent.

Décomposons-les encore plus loin.

Tout d’abord, la Xbox Series X, la console phare de Microsoft, capable de graphiques 4K et promet d’être la console la plus puissante jamais conçue. Sur le papier, les spécifications sont très impressionnantes, et il a un design unique de style tour que nous n’avons jamais vu auparavant chez un fabricant de consoles. Cela coûte cependant un joli centime, à 499 $ / 449 £ / 749 $ AU, le même prix que la PS5, qui sort 2 à 9 jours plus tard selon l’endroit où vous vivez.

La Xbox Series S est cependant beaucoup plus abordable, bien qu’il s’agisse d’une alternative moins puissante à considérer pour les consommateurs. C’est uniquement numérique, vous serez donc à la merci du Microsoft Store pour tous les achats que vous effectuez. Il est sorti aux côtés de la Xbox Series X.

Microsoft espère utiliser l’attrait du Xbox Game Pass, son service d’abonnement de type Netflix (qui inclut désormais également EA Play) et Project xCloud, qui permet aux joueurs de diffuser des jeux à partir du cloud. Il semble que cela perturbera le marché, avec un prix qui s’adresse à ceux qui sont prêts à faire des compromis sur la puissance pour un prix bien meilleur.

Prix ​​Xbox Series X vs Xbox Series S

(Crédit image : Microsoft)

La Xbox Series X coûte 499 $ / 449 £ / 749 $ AU et lancée le 10 novembre 2020. La console est dotée d’une technologie de pointe et va de pair avec la PS5, qui coûte également 499 $. Le prix peut être trop cher pour certains, mais il place la Xbox Series X dans une position de force pour concurrencer le matériel de Sony.

Le prix de la Xbox Series S n’est que de 299,99 $ / 249,99 £ / 499 $ AU, ce qui est inférieur à ce que la majorité des analystes et des initiés de l’industrie avaient prédit. Avec la Xbox Series X au prix de 499 $, une économie de 200 $ sera très attrayante pour le consommateur le plus soucieux des coûts.

Spécifications Xbox Series X vs Xbox Series S

(Crédit image : Microsoft)

La Xbox Series X est une bête sur papier et brosse un tableau passionnant du potentiel des jeux de nouvelle génération. Voici ce qu’il y a à l’intérieur de la petite tour du pouvoir :

CPU: Huit cœurs 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) AMD 7 nm personnaliséGPU : 12 téraflops 1,825 GHz (verrouillé)RAM: 16 Go de mémoire GDDR6Fréquence d’images : Jusqu’à 120 ipsRésolution: Jusqu’à 8KOptique: Lecteur de disque Blu-Ray HDStockage: SSD NVMe 1 To

Avec un GPU de 12 téraflops capable de produire jusqu’à 120 images par seconde, la Xbox Series X est deux fois plus puissante que la Xbox One X, la console phare actuelle de Microsoft. Il prend en charge diverses fonctionnalités passionnantes de nouvelle génération telles que le lancer de rayons, l’ombrage à taux variable et même la prise en charge de la résolution 8K.

La Xbox Series X fait de l’attente lors du démarrage de jeux ou du chargement de nouveaux niveaux une chose du passé grâce à son SSD NVMe ultra-rapide conçu sur mesure. Le SSD fait partie de la nouvelle architecture Velocity de la console, qui permet de suspendre plusieurs jeux en arrière-plan pendant que vous jouez à quelque chose de complètement différent. Tout est donc plus réactif et plus vif.

Microsoft espère également faire de la latence une chose du passé sur Xbox Series X. Des fonctionnalités avant-gardistes telles que le mode automatique à faible latence (ALLM), les améliorations de la communication avec le contrôleur Xbox et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) tireront pleinement parti de Téléviseurs avec prise en charge HDMI 2.1.

En comparaison, voici ce que nous savons des spécifications de la Xbox Series S jusqu’à présent :

CPU: Huit cœurs 3,6 GHz (3,4 GHz avec SMT) AMD 7 nm personnaliséGPU : 4 téraflops à 1,550 GHzRAM: 10 Go de mémoire GDDR6Fréquence d’images : Jusqu’à 120 ipsRésolution: 1440p avec conversion ascendante 4KOptique: Pas de lecteur de disqueStockage: SSD NVMe 512 Go

La Xbox Series S offre beaucoup de puissance pour une si petite boîte. La console cible une résolution de 1440p au lieu du 4K natif (certains jeux prennent cependant en charge le 4K natif) et est capable de jouer à 120 images par seconde. Il a un processeur presque identique à la Xbox Series X, mais le GPU est considérablement moins puissant et il est livré avec 10 Go de RAM GDDR6 au lieu de 16 Go.

Cela peut sembler être un gros compromis sur le papier, mais rappelez-vous que la Xbox Series S cible 1440p/60fps au lieu de 4K/60fps. Cela signifie qu’il a besoin de moins d’énergie pour atteindre son nombre de pixels, mais qu’il peut toujours fournir toutes les fonctionnalités de nouvelle génération sur lesquelles Microsoft se concentre, comme le lancer de rayons et 120 images par seconde.

Il n’y a pas de lecteur de disque, bien sûr, et le stockage est presque réduit de moitié par rapport à la Xbox Series X. C’est certes préoccupant pour un modèle uniquement numérique, mais Microsoft espère que les gens profiteront du projet xCloud qui n’implique aucun téléchargement car le jeu sont diffusés à partir des serveurs de données distants de Microsoft.

Le stockage des deux consoles peut cependant être étendu. Microsoft vend une carte d’extension propriétaire de 1 To qui se branche à l’arrière de la console. Les jeux Xbox One peuvent également être stockés sur un disque dur externe standard pour libérer de l’espace.

La Xbox Series S et la Xbox Series X prendront également en charge Spatial Sound, y compris Dolby Atmos et Dolby Vision via des applications multimédias en streaming au lancement. La prise en charge de Dolby Vision pour les jeux sera également prioritaire sur les consoles Xbox de nouvelle génération en 2021.

Jeux Xbox Series X vs Xbox Series S

(Crédit image : Microsoft)

Voici donc ce que vous devez savoir : la Xbox Series X et la Xbox Series S sont capables de jouer exactement aux mêmes jeux, bien qu’elles soient sans aucun doute plus belles sur Xbox Series X.

Le genre de compromis que nous nous attendons à voir sur la Xbox Series S se concentrera sur la baisse de la résolution à 1440p à partir de 4K, et peut-être quelques changements mineurs qui ne seront probablement pas aussi perceptibles. On dit que les deux consoles incluent le même processeur AMD personnalisé à huit cœurs à 2,3 GHz.

Voici une liste de jeux qui ont été confirmés pour Xbox Series X et, par défaut, Xbox Series S :

Les deux consoles offrent également une rétrocompatibilité complète avec Xbox One, Xbox 360 et les jeux Xbox d’origine. Ainsi, même si les jeux de nouvelle génération ne coulent pas au lancement, vous aurez beaucoup à jouer, en particulier si vous avez déjà une grande bibliothèque de titres. Si vous possédez beaucoup de copies physiques, gardez à l’esprit que celles-ci ne fonctionneront pas sur Xbox Series S en raison du manque de lecteur de disque.

Verdict Xbox Series X vs Xbox Series S

(Crédit image : Microsoft)

Microsoft est peut-être sur quelque chose ici. En proposant deux consoles qui ciblent des publics différents, les consommateurs ont finalement plus de choix et plus de moyens d’entrer dans l’écosystème Xbox. Si seulement le meilleur peut faire l’affaire, procurez-vous une Xbox Series X, mais soyez prêt à payer une prime. Envie d’entrer dans la nouvelle génération sans vous ruiner ? La Xbox Series S est un point d’entrée fantastique, et avec un prix sérieusement tentant.

Microsoft semble avoir créé deux itérations attrayantes de sa console, sans que l’une paraisse moins attrayante que l’autre. Surtout, il sera désormais capable de combattre la PS5 sur deux fronts : le prix et les performances. La Xbox Series S coûte nettement moins cher que la PS5, et bien que la Xbox Series X puisse coûter le même prix que la PS5, elle est plus puissante… du moins, sur papier.

En créant un argument pour la Xbox Series X contre la Xbox Series S, Microsoft a essentiellement fait de son mieux pour faire tourner la tête des consommateurs là où il n’aurait peut-être pas fait si c’était un combat direct entre la Xbox Series X et la PS5. Et c’est sûrement une victoire pour la Xbox dans son ensemble.