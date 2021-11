Xbox Series X|S – Ce qui nous a le plus surpris, 1 an plus tard

Les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft ont eu un an le 10 novembre. Au cours de cette année, Xbox a sorti quelques jeux de console propriétaires (comme Psychonauts 2 et Forza Horizon 5), et ses nouvelles consoles ont vu plusieurs tiers bien accueillis. des exclusivités de consoles de fête, telles que The Big Con et The Artful Escape.

Plutôt que de proposer une rétrospective traditionnelle « l’année qui était », nous allons plutôt couvrir les fonctionnalités, les services et les jeux qui nous ont le plus surpris au cours de la première année du cycle de vie de la Xbox Series X|S. D’un amour pour la livraison intelligente à un sursis bienvenu du défilement des médias sociaux, voici toutes les plus grandes surprises de la première année de la Xbox Series X|S. Lorsque vous avez terminé de lire, assurez-vous de consulter notre liste correspondante de ce qui nous a le plus surpris à propos de la PS5 au cours de sa première année.

La livraison intelligente est essentielle

Xbox a lancé de nombreux mots à la mode avant le lancement de la Xbox Series X|S. Le principal d’entre eux était « Smart Delivery », que Xbox utilisait comme terme fourre-tout pour décrire comment les jeux intergénérationnels fonctionneraient sur Xbox One et Xbox Series X|S. Fondamentalement, si un jeu sortait pour les deux consoles, vous n’aviez besoin de l’acheter qu’une seule fois – la Xbox One saurait jouer à la version de génération précédente du jeu et la Xbox Series X|S saurait jouer à la version de génération actuelle. . Tout était automatique.

En entrant dans la nouvelle génération, je n’y pensais pas beaucoup, mais maintenant avec un an de la génération actuelle de consoles à notre actif, je me suis rendu compte que la livraison intelligente est cruciale. PlayStation n’a pas implémenté de fonctionnalité similaire sur PS5 au lancement, et le contraste dans la façon dont les deux consoles ont géré les jeux tiers de génération croisée était immédiatement apparent. Alors que les gens jouaient facilement aux versions idéales d’Assassin’s Creed Valhalla et de Call of Duty: Black Ops Cold War sur Xbox Series X|S, on ne pouvait pas en dire autant de ceux qui jouaient aux mêmes jeux sur PS5.

La nouvelle console de PlayStation n’a pas clairement indiqué quelle version d’un jeu vous choisissiez de télécharger et de jouer, ce qui a parfois amené les joueurs à mettre accidentellement la version PS4 d’un jeu sur leur PS5. Ceci, à son tour, a obligé les gens à désinstaller et télécharger manuellement la bonne version de certains jeux. Le problème a depuis été rectifié, mais il n’y a pas eu de tels problèmes sur Xbox Series X|S (bien que sa deuxième année ne soit pas bien lancée avec Battlefield 2042 brisant cette tendance).

En plus de s’assurer que les joueurs téléchargent la bonne version de certains jeux, Smart Delivery a également rendu les transferts de sauvegarde automatiques. Vous avez dû implémenter manuellement un transfert de données sur PS5 pour obtenir vos sauvegardes PS4. Pendant ce temps, sur Xbox Series X|S, Smart Delivery s’est assuré que toutes vos données de sauvegarde vous attendaient sur votre nouvelle console. passait en revue Assassin’s Creed Valhalla et passait du matériel de la génération précédente à la génération actuelle. Je viens de brancher la série X et j’ai continué à jouer. À ce jour, je suis toujours surpris d’avoir appris à apprécier la livraison intelligente autant que je le fais, étant donné que je pensais que le terme était stupide avant le lancement de la Xbox Series X|S.

Beaucoup moins de doomscrolling sur les réseaux sociaux

Se faire dire que la Xbox Series X|S va réduire les temps de chargement est une chose, mais en faire l’expérience de première main en est une autre. La Xbox Series X|S charge les jeux incroyablement rapidement, réduisant les temps de chargement à une seconde ou deux. J’ai été tellement gâté par la rapidité avec laquelle les autres jeux se chargent sur Xbox Series X|S que Forza Horizon 5, qui prend trois à quatre bonnes secondes à charger, semble maintenant frustrant.

Lorsque j’ai expérimenté pour la première fois les temps de chargement plus rapides de la Xbox Series X|S, j’ai fait une blague dans GameSpot’s Slack en disant que cela allait mettre les écrivains chargés de rassembler des astuces pour charger les écrans hors du travail. Mais le résultat bien plus surprenant de tout cela est que je passe beaucoup moins de temps à regarder les réseaux sociaux et à faire défiler poste après poste en attendant que mes jeux se chargent. La scène suivante se passe déjà avant même que je puisse sortir mon téléphone de ma poche. Avec moins de temps passé à faire défiler Twitter l’année dernière, je me suis senti comme une personne en meilleure santé mentale. C’est certainement quelque chose à quoi je ne m’attendais pas avec la Xbox Series X|S.

Le résumé rapide est cool mais pas une grosse affaire

Contrairement à Smart Delivery, je pensais que Quick Resume était une idée vraiment cool avant le lancement de la Xbox Series X|S. Et cela s’est avéré être le cas – pouvoir basculer sans effort entre plusieurs jeux semble magique. Mais à ma grande surprise, Quick Resume n’est pas aussi important pour moi que je le pensais.

Bien que j’utilise et désactive Quick Resume – généralement pour passer du jeu solo auquel je joue actuellement à l’un de mes jeux multijoueurs en ligne incontournables comme Rocket League ou Forza Horizon 5 – je ne compte pas sur il régulièrement. La Xbox Series X|S démarre les jeux si rapidement que cela n’a pas vraiment d’importance si je les ferme complètement chaque fois que j’en ai fini avec eux, puis les rouvre quand je veux y jouer. De plus, la Xbox Series X|S ne fait que télécharger les mises à jour et les clips de jeu plus rapidement lorsqu’elle ne maintient pas non plus un tas de jeux en arrière-plan. Donc, malgré la fraîcheur de Quick Resume, ce n’est étonnamment pas une grosse affaire.

J’ai l’impression que j’utiliserais beaucoup plus Quick Resume s’il était simplement mieux implémenté. Le problème vient en grande partie des jeux multijoueurs en ligne comme Destiny 2 et Apex Legends, qui doivent répartir l’espace serveur en conséquence, en connectant les joueurs hors ligne s’ils restent inactifs. Avec le temps passé à reconnaître que j’ai été déconnecté puis à me reconnecter, Quick Resume ne me fait pas perdre beaucoup de temps dans ma routine – il est pratiquement aussi rapide de fermer le jeu lorsque j’ai terminé, puis d’ouvrir et de vous connecter quand je veux rejouer. De plus, Xbox n’est pas très disponible avec sa messagerie sur les jeux prenant en charge la reprise rapide. Avec autant de jeux qui ne le prennent pas en charge, cela ne semble tout simplement pas la peine d’essayer de se rappeler ce qui le fait.

1 To est en fait beaucoup d’espace

J’étais convaincu, tellement convaincu à 100%, que le stockage de 1 To de la Xbox Series X n’allait pas être assez d’espace, sans parler des 500 Go de la série S (d’autant plus que vous ne pouvez pas réellement utiliser 100% de la capacité totale de l’un ou l’autre système). J’aurais parié de l’argent dessus. Et pour être juste, Call of Duty: Warzone m’a probablement effrayé plus qu’il n’aurait dû – avec l’ampleur des récents jeux CoD, j’ai pensé qu’ils étaient une indication que les jeux étaient sur le point de devenir beaucoup plus gros. Mais non, il n’y a pas eu beaucoup de jeux super volumineux de 100 Go + sur Xbox Series X|S au cours de sa première année, donc obtenir un To entier avec la série X est en fait beaucoup d’espace de stockage. Une grande partie de cela est en grande partie le résultat du lecteur SSD de la Xbox Series X|S et des vitesses améliorées qu’il offre, aidant les développeurs à en tirer plus dans moins – diable, même le plus récent CoD, Call of Duty: Vanguard, est beaucoup plus petit que Warzone.

Je ne suis pas en colère contre l’interface utilisateur

Avant le lancement de la console, j’étais l’une de ces personnes qui se plaignaient ouvertement de la Xbox Series X|S dotée de la même interface utilisateur que son prédécesseur. Contrairement à la PS5, qui recevait une nouvelle collection sophistiquée de menus et d’éléments d’interface utilisateur, la Xbox Series X|S ne rompait pas avec ce qui l’avait précédé. C’était presque comme si la Xbox ne faisait pas du tout le saut vers la « nouvelle génération ».

Et pourtant, un an plus tard, j’aime le fait que l’interface utilisateur soit la même que l’interface utilisateur Xbox One et n’a pas beaucoup changé au cours des mois suivants. Je sais exactement où tout se trouve et je n’ai pas eu à réapprendre sur quels boutons appuyer pour naviguer dans ma console. Par rapport à la PS5 où j’ai toujours, un an plus tard, du mal à me souvenir de naviguer dans un menu jusqu’au bouton d’arrêt au lieu de simplement maintenir le bouton d’accueil du contrôleur pour afficher les options d’alimentation, il a été agréable de s’appuyer sur le familiarité avec la navigation dans l’interface utilisateur de la Xbox Series X|S.

D’une certaine manière, il est toujours très difficile d’en acheter un

Entre les pénuries de production affectant le monde entier en raison de la pandémie de COVID et les scalpers se déplaçant sur les détaillants en ligne en nombre sans précédent, il est toujours très difficile d’acheter réellement une Xbox Series X ou Series S. Je m’attendais à ce que les deux consoles soient difficiles à récupérer au lancement, mais j’ai pensé qu’il serait possible d’entrer dans votre détaillant local et de repérer une Xbox Series X ou Series S sur l’étagère dans l’année suivant leur sortie. Ce n’est tout simplement pas le cas, et il semble que la situation ne change pas de si tôt.