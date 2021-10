Xbox taquine une annonce, et les gens pensent que c’est une fable

Xbox Game Studios Publishing, la division de Xbox qui publie des jeux créés par des studios tiers, a annoncé une sorte de révélation demain, le 18 octobre. Le libellé de l’annonce de Microsoft suggère qu’il pourrait être connecté à Fable.

« Nous sommes ravis de lancer quelque chose de spécial demain ! » dit le compte. « (Donnez-nous juste un jour de plus pour préparer les poulets.) » Dans un autre tweet, la société a déclaré: « Nous l’appellerions notre anniversaire de la fable, mais ce nom était déjà pris. »

Demain, le 18 octobre, c’est le 16e anniversaire de la sortie de Fable: The Lost Chapters sur Xbox, pour tout ce que ça vaut.

Comme mentionné, Xbox Game Studios Publishing gère principalement des jeux de développeurs tiers, notamment Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio), Contraband (Avalanche Studios) et Tell My Why (Dontnod).

Le développeur de Forza Horizon 5, Playground Games, travaille actuellement sur un nouveau jeu Fable, mais nous n’avons rien vu d’autre qu’une brève bande-annonce jusqu’à présent. La franchise a été créée par Peter Molyneux et Lionhead Studios avant que Microsoft ne ferme le studio de jeux en 2016.

