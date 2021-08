Xbox tiendra une autre vitrine de jeux indépendants le 10 août

Une deuxième vitrine de jeux indépendants mise en place par Twitch et Xbox devrait être mise en ligne le 10 août à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE, a annoncé Microsoft.

Ce livestream “comportera à nouveau des tonnes de titres indépendants”, a déclaré Microsoft. Il y aura des annonces de développeurs et d’éditeurs, notamment Chump Squad (Lab Rat, Kine) et Rebellion Developments (Sniper Elite 4, Zombie Army: Trilogy). Nous entendrons également parler de projets en développement tels que The Artful Escape, Library of Ruina, OlliOlli World et RPG Time.

De plus, Microsoft a taquiné certaines “nouvelles et annonces” du Xbox Game Pass pour le prochain livestream, mais n’a pas donné de détails sur ce que c’est.

Le livestream sera diffusé sur les chaînes officielles Twitch Gaming et Xbox.

Préparez-vous pour de nouvelles annonces de jeux et des avant-goûts des versions à venir lors de la deuxième vitrine / twitchgaming : ID@Xbox le 10 août. Détails ici : https://t.co/du4uwYiJKO – Xbox Wire (@XboxWire) 5 août 2021

La première vitrine de jeux indépendants entre Twitch et Xbox a eu lieu en mars. Le livestream a présenté plus de 25 jeux, nous donnant un aperçu plus détaillé de titres comme The Ascent (qui a battu des records de vente même s’il était gratuit sur Game Pass), Second Extinction et STALKER 2: Heart of Chernobyl.