Xbox utilise sa plate-forme géante pour dissiper les mythes du COVID-19 et encourager les gens à se faire vacciner

Xbox a utilisé sa plate-forme pour dissiper les mythes sur le vaccin COVID-19 et encourager les gens à se faire vacciner. Écrivant sur Twitter, le compte Xbox officiel – qui compte 16,5 millions d’abonnés – a lancé un appel aux fans de jeux vidéo pour qu’ils deviennent des héros dans le monde réel en se faisant vacciner alors que les cas Delta augmentent aux États-Unis et dans le monde.

“Le pouvoir du jeu fait de nous des héros dans de nouveaux mondes chaque jour. Vous pouvez également être un héros dans la vraie vie en vous faisant vacciner contre COVID-19, en vous protégeant ainsi que les gens qui vous entourent.”

Xbox a organisé une séance de questions-réponses avec le Dr Jay Butler et le Dr Judy Monroe, deux des médecins les mieux classés du CDC, et si vous avez manqué la diffusion en direct, vous pouvez consulter ci-dessous quelques points clés à retenir, notamment la démystification des théories du complot selon lesquelles le vaccin altère votre ADN ou est livré avec une puce électronique. Tout récemment, la FDA a officiellement approuvé le vaccin Pfizer suite à son déploiement dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

Les vaccins COVID-19 autorisés aux États-Unis sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès, y compris contre la variante Delta. Dans l’état actuel des choses, les personnes non vaccinées sont les plus à risque de contracter et de propager le virus. https://t.co/bz9zhZvZKs

