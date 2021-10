Xbox Wu-Tang Action-RPG serait en développement

Xbox travaillerait avec un studio tiers pour développer un action-RPG, avec une bande-son réalisée par le légendaire groupe de hip-hop Wu-Tang Clan. Le jeu d’action coopératif pour quatre personnes présenterait une esthétique d’anime et serait développé par Brass Lion Entertainment.

Le rapport provient de Windows Central et du podcast GamesBeat Decides, qui ont tous deux rapporté indépendamment le prochain projet Shaolin, qui a été inclus dans la récente fuite de Nvidia qui comprenait d’autres informations comme God of War à venir sur PC et le remaster de GTA Trilogy. Le jeu serait un RPG d’action coopératif à la troisième personne axé sur le combat au corps à corps, avec une campagne de quelques dizaines d’heures, où les joueurs récupèrent du butin, comme des armes et du matériel. Il recevrait également des mises à jour de service en direct et des donjons de fin de partie.

Au cas où vous l’auriez manqué, Brass Lion embauche un concepteur de jeu pour rejoindre notre équipe incroyable et diversifiée travaillant sur un RPG d’action non annoncé avec une esthétique d’anime dope. Si vous souhaitez créer des jeux avec les meilleurs, consultez l’offre d’emploi et postulez dès aujourd’hui ! #gamejobs https://t.co/6sn8G62VHy – Héritier Manveer (@KingCurryThundr) 28 septembre 2021

En septembre, le président et directeur visionnaire de Brass Lion Entertainment, Manveer Heir, a déclaré sur Twitter que la société embauchait des personnes pour travailler sur un « action-RPG non annoncé avec une esthétique d’anime dope ». Brass Lion Entertainment est un nouveau studio, avec une direction chevronnée qui a travaillé sur Mass Effect, Fallout et Sleeping Dogs.

Le projet Shaolin serait développé en partenariat avec Xbox. Wu-Tang Clan serait en train de créer la bande originale du jeu. Le rapport ne précise pas depuis combien de temps le jeu est en développement. Jusqu’à ce qu’il y ait une annonce officielle, c’est une bonne idée de prendre ces rapports avec un grain de sel.