XBTF plonge au milieu des turbulences du marché, le 3e ETF Bitcoin Futures est lancé avec les frais les plus bas mais ne parvient pas à gagner du terrain

AnTy17 novembre 2021

Le Bitcoin Futures ETF (XBTF) de VanEck n’a accumulé que 9,6 millions de dollars d’actifs sous gestion, contre plus de 1 milliard de dollars pour ProShares (BITO) et 60 millions de dollars pour Valkyrie (BTF).

Un troisième fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin Futures est entré sur le marché américain.

Le VanEck Bitcoin Target ETF (XBTF) a été lancé mardi, environ un mois après que le Bitcoin ETF (BITO) de ProShare soit devenu le premier à faire ses débuts aux États-Unis.

Le lancement de BITO a enregistré une demande record en amassant 1,1 milliard de dollars en seulement deux jours, le plus rapide jamais réalisé par un ETF. Cependant, depuis lors, le rythme de sa croissance s’est ralenti, ses actifs étant restés entre 1,3 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars au cours des dernières semaines.

Trois jours après le lancement de BITO, le Bitcoin Futures ETF (BTF) de Valkyrie a également fait ses débuts et n’a accumulé que 60 millions de dollars.

Maintenant, le Bitcoin Fund de VanEck a été lancé à un moment où le marché connaît une certaine volatilité, avec Bitcoin en baisse de 12,3% par rapport à son sommet historique de 69 000 $ par semaine. Mardi, le prix du Bitcoin est tombé à 58 570 $, mais est actuellement supérieur à 60 000 $.

Depuis la mi-octobre, Bitcoin a chuté de 5,7% tandis que les actions BITO se sont encore effondrées de 7,7% car le fonds doit continuellement reporter son exposition future au fur et à mesure que les contrats aspirent et paie des frais pour le faire.

Lors de son premier jour, XBTF a vu 38 398 actions se négocier, terminant la journée à 59,73 $ par action, un peu en dessous de son cours d’ouverture de 60 $ par action.

Selon VanEck, l’ETF gère 9,6 millions de dollars d’actifs. Alors que « normalement, ce serait plutôt bien », son lancement est assombri par la demande massive observée par BITO à 1 milliard de dollars le jour de son ouverture et même BTF, qui a fait 78 millions de dollars, a déclaré Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg.

Cependant, le nouveau VanEck ETF comporte des frais inférieurs à 0,65% que les deux autres fonds, qui ont tous deux des frais de 0,95%, ce qui peut répondre à sa demande.

« Il a du pain sur la planche. Des frais peu élevés aideront, mais pas à court terme. Je le vois réussir, mais cela prendra un certain temps », a déclaré Balchunas.

La semaine dernière, la SEC a rejeté la tentative de VanEck de lancer un ETF Bitcoin au comptant, qui est considéré comme supérieur à l’ETF Futures car il investira directement dans la crypto-monnaie.

