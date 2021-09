XCAD Network (XCAD) est en hausse de 59% en 24 heures : | Invezz

Depuis début septembre, le prix de XCAD Network (XCAD) est sous stéroïdes. La tendance haussière qui a commencé le 17 août s’est transformée en un rallye monstrueux qui a fait grimper le prix de la pièce de 465,3% au cours des 30 derniers jours. La hausse des prix a attiré l’attention des investisseurs qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles de peur d’être laissés de côté.

Suite à une demande accrue, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est le réseau XCAD (XCAD) et où l’acheter.

Quelle est la devise du réseau XCAD (XCAD) ?

XCAD Network Coin (XCAD) est le jeton natif du réseau Xcad.

Si vous entendez parler du réseau Xcad pour la première fois, il s’agit d’une nouvelle plate-forme blockchain qui permet aux créateurs de contenu de tokeniser leur contenu et de bénéficier des algorithmes Youtube pour générer plus de revenus via leurs canaux. Il propose une variété de produits, notamment la plate-forme Xcademy, la ferme de performances XCAD et l’échange décentralisé Xcad (DEX).

Le jeton XCAD est un jeton utilitaire utilisé comme devise de base dans XCAD DEX et Xcademy. Il est également utilisé comme jeton de gouvernance. Les utilisateurs peuvent également miser le jeton XCAD et gagner des revenus de la ferme de performance XCAD.

Devriez-vous acheter XCAD Network (XCAD) aujourd’hui ?

XCAD Network (XCAD) est une crypto-monnaie relativement nouvelle qui présente de grandes perspectives de croissance.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prédiction des prix du réseau XCAD (XCAD)

Il est difficile de fournir une prévision de prix décisive du réseau XCAD (XCAD), d’autant plus que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que de grands changements de marché peuvent survenir à tout moment. Néanmoins, XCAD Network a de nombreux cas d’utilisation et cela pourrait conduire la pièce XCAD à des prix plus élevés à l’avenir.

