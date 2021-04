xCloud Game Pass pour iPhone, iPad et Windows 10 via navigateur arrivera cette semaine au format bêta | Jeux

Cela a coûté, mais Microsoft semble avoir déjà trouvé les outils pour contourner la mesure d’Apple qui empêchait Game Pass sur l’iPhone et l’iPad d’être via l’application dans le Store. De plus, ils en profitent pour lancer xCloud pour Windows 10 via navigateur dans une version bêta qui arrivera cette semaine.

Je suis un partisan du streaming de jeux en nuage. Il me semble l’avenir des jeux vidéo quand tout fonctionne comme il se doit, offrant une bonne expérience et un accès à des jeux avec des connexions qui ne sont pas très rapides. Mais vraiment, ils fonctionnent maintenant décemment bien.

Stadia en est un exemple, puisque la plateforme Google, comme nous l’avons vu dans l’analyse, fonctionne à merveille et xCloud, bien qu’un peu en retrait, se comporte également très bien dans des conditions optimales. Dans notre analyse, xCloud nous a donné un très bon feeling dans pratiquement tous les genres et l’une des critiques est qu’il ne pouvait être joué que sur Android.

La raison pour laquelle Stadia et xCloud -Game Pass- ne sont pas sur iOS c’est parce qu’Apple ne veut pas être dépassé dans le segment des jeux vidéo et, avec son Apple Arcade, ils ne veulent pas d’applications comme Google ou Microsoft dans l’App Store.

Cependant, Microsoft a trouvé la solution, une solution qu’Amazon a également prise en compte avec Luna: un accès à xCloud Game Pass via le navigateur, où Apple ne peut rien faire.

Les gens de Redmond viennent d’annoncer via leur blog que Cette semaine, la bêta de xCloud, ou Xbox Cloud Gaming, débutera sur iPhone, iPad et Windows 10. Il s’agira d’une version bêta à laquelle les utilisateurs disposant de Game Pass Ultimate accéderont sur invitation et pourront ainsi tester le service via le navigateur.

Les invitations commenceront à arriver demain et, pour cela, nous devrons accéder au site Web de Microsoft xbox.com/play. Si nous avons une invitation, nous pouvons commencer à jouer avec un contrôleur Bluetooth sur PC et un appareil iOS, bien que sur mobile et tablette, nous pouvons également profiter de certains jeux avec commandes tactiles.

Si nous pouvons recevoir une invitation nous vous raconterons nos premières impressions de xCloud sur iPhone, iPad et PC pour voir comment cela fonctionne sur ces nouvelles plates-formes.