XCOM 2 arrive enfin sur Android en juillet avec tous ses DLC

Feral Interactive a annoncé aujourd’hui la sortie de la collection XCOM 2, l’édition complète du jeu de stratégie original, sur Android. Le jeu devrait être lancé sur Android le 13 juillet. La collection comprend le jeu de base, le pack d’extension War of the Chosen et les quatre packs DLC. Les utilisateurs intéressés peuvent se préinscrire maintenant sur la page Play Store et le jeu vous coûtera 25 $.

XCOM 2, la suite de XCOM: Enemy Unknown de 2012, a été développé à l’origine par Firaxis et lancé sur PC, PS4 et Xbox en 2016. Il se déroule dans un avenir dans lequel des envahisseurs extraterrestres ont réussi à conquérir la Terre et le personnage du joueur est le stratège principal de la résistance humaine.

Le gameplay, avec son gameplay de stratégie de grille au tour par tour, est déjà venu sur d’autres plates-formes mobiles. La collection XCOM 2 a été portée sur Switch et iOS en 2020 (le port iOS a également été développé par Feral Interactive).

Si vous voulez jouer au jeu, vous avez besoin d’un téléphone prenant en charge Android 9 ou version ultérieure, ainsi que de 8,5 Go d’espace libre. Le jeu est pris en charge pour la liste d’appareils suivante :

ASUS ROG Phone II Google Pixel 3/3XL/4/4XL HTC U12+ OnePlus 6T/7/8/8T Samsung Galaxy S9 / S10 / S10+ / S10e / S20 / S21 Samsung Galaxy Note9 / Note10 / Note10+ / Note20 5G Samsung Galaxy Tab S6 / S7 Sony Xperia 1 / XZ2 Compact Vivo NEX S Xiaomi Mi 9 Xiaomi Pocophone F1