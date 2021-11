xDai veut qu’une fusion de Gnosis reste pertinente, mais certains détenteurs de jetons crient au scandale

Un accord historique de plusieurs millions de dollars entre une couche 1 avec un public fidèle et un grand constructeur d’infrastructures Ethereum a peut-être rencontré un problème cette semaine, car certains spéculateurs de jetons pensent qu’ils pourraient être lésés.

Dans une proposition de forum sur la gouvernance cette semaine, le fondateur de Gnosis, Martin Köppelmann, a présenté un plan qui permettrait au poids lourd du développement Ethereum de fusionner avec xDai, une chaîne latérale Ethereum populaire pour les développeurs et l’une des plus anciennes alternatives de couche 1.

La fusion combinerait des connaissances techniques et un financement important pour créer « Gnosis Chain », un effort combiné qui pourrait aider les deux projets à se démarquer sur un marché encombré de couches 1 obligeant actuellement les chaînes à dépenser des centaines de millions en incitations pour les développeurs et les utilisateurs.

Cependant, tous les partis ne soutiennent pas la fusion. Dans les forums de gouvernance, les détenteurs du jeton STAKE de xDai se plaignent que les termes de l’accord équivalent à une « prise de contrôle hostile » par Gnosis.

Pendant ce temps, l’équipe xDai dit qu’une injection de développement commercial, de marketing et de financement de Gnosis pourrait être ce dont la chaîne a besoin pour éviter de devenir un « réseau obsolète, old school, boomer », comme l’a dit le chef de projet Igor Barinov dans une interview avec CoinDesk .

« Si on ne fait pas ça, si on n’apporte pas de nouveaux capitaux, on va rester une chaîne de hipsters. il ajouta.

Fusions désordonnées

Malgré l’anticipation généralisée que les fusions et acquisitions décentralisées pourraient devenir un phénomène populaire en 2021, la réponse de la communauté xDai à la fusion proposée peut être une étude de cas expliquant pourquoi peu ont abouti.

À la fin de 2020, une multitude de trésors de protocoles gonflés dans l’écosystème DeFi et une série de fusions et/ou de collaborations de protocoles de grande envergure de Yearn.Finance ont conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles le marché entrait dans une ère de fusions et d’acquisitions décentralisées – ce mouvement à l’avenir, les protocoles fonctionneraient pour acquérir d’autres protocoles via des achats de jetons ou une action de gouvernance de manière routinière.

Les fusions n’ont en grande partie pas réussi à se matérialiser, à l’exception d’une poignée d’accords de grande envergure, notamment les vétérans de l’ère ICO, Keep et NuCypher, fusionnant pour former Keanu, et le pont cross-blockchain Ren « rejoignant » Alameda Research, cependant.

Une partie du problème est que, contrairement aux fusions et acquisitions traditionnelles, la combinaison d’organisations n’est pas aussi facile qu’une nouvelle image de marque et l’échange de certaines actions. Calibrer la façon de gérer et de fusionner plusieurs jetons de gouvernance et leurs taux de change potentiels peut entraîner des maux de tête, et parvenir à un consensus sur les termes de l’accord dans une organisation autonome décentralisée (DAO) peut être plus difficile qu’avec un conseil d’administration.

Dans le cas de Gnosis et xDai, la fusion serait plus un processus qu’un événement. Conformément à la proposition d’amélioration de Gnosis 16 (GIP-16), afin de faciliter la fusion, Gnosis construira et financera un contrat d’échange qui acceptera le jeton de récompenses de jalonnement STAKE de xDai en échange de GNO, le jeton natif de Gnosis. Les paramètres actuels proposés pour l’échange sont une prime de 10 % en plus du prix moyen pondéré dans le temps de STAKE sur 14 jours.

Le système de récompenses natif actuel de STAKE se dépréciera avec le temps, incitant davantage les détenteurs à faire le changement. GNO deviendra alors le nouveau jeton de jalonnement pour la chaîne de balises Gnosis, et xDai sera renommé Gnosis Chain en tant que fragment de la chaîne de balises. Les validateurs xDai actuels « auront une chance » de devenir également des opérateurs de nœuds Gnosis Chain.

Dans une interview avec CoinDesk, Köppelmann, le PDG de Gnosis, a déclaré que pour toutes les pièces mobiles, déterminer la base de la fusion n’était pas aussi compliqué que certains pourraient s’y attendre.

« À la fin [it was] étonnamment simple. Je pense que si les équipes respectent le travail de l’autre et partagent les mêmes valeurs, vous pouvez parvenir à un accord significatif assez rapidement », a-t-il déclaré.

Proposition de valeur

Gnosis, en tant que spin-off du géant du développement Ethereum ConsenSys, est bien connecté, bénéficiant de relations avec plusieurs organisations d’infrastructure et d’outillage, ainsi qu’un généreux coffre de guerre de jetons GNO – qui sont tous deux des atouts clés qui manquent au xDai techniquement incliné. .

Barinov de xDai a déclaré à CoinDesk qu’une pénurie de connexions d’initiés et de programmes d’incitation à gros budget a été un obstacle à l’adoption de xDai. xDai ne compte que quatre employés dans les départements marketing, opérations et développement commercial.

« Pour apporter des blue chips sur une petite chaîne, vous avez besoin de connexions VC comme Avalanche, Polygon et Fantom [have], ou vous avez besoin d’une certaine réputation, ce qui est également important, ou vous avez besoin d’utilisateurs et d’incitations qui offrent des opportunités commerciales », a-t-il déclaré à propos de la fusion.

« Toutes les sources de communautés potentielles seront plus faciles pour xDai » si la fusion devait se réaliser, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la proposition, Gnosis alloue également 400 000 jetons GNO, d’une valeur actuelle de 200 millions de dollars, à divers programmes d’incitation pour la nouvelle chaîne. Les ponts incitatifs et les écosystèmes incitatifs deviennent de plus en plus la norme, et diverses couches 1 se bousculent pour attirer les utilisateurs avec des programmes d’extraction de liquidités toujours plus importants.

Lire la suite: Harmony dispose de 300 millions de dollars pour des projets cherchant à s’étendre au-delà d’Ethereum

xDai, quant à lui, est depuis longtemps un favori des développeurs avertis. La chaîne abrite Dark Forest, un jeu culte en chaîne, le protocole de partage de données Swarm et le Proof of Attendance Protocol (POAP) du fabricant de badges NFT.

Barinov a déclaré que la fusion entre les deux projets – combinant un programme d’incitation, des côtelettes de développement commercial et une communauté préexistante de développeurs – est essentielle pour se démarquer sur un marché de plus en plus encombré pour les couches 1.

« Je ne connais aucune autre industrie où vous avez ce genre d’espace concurrentiel entre les dirigeants. D’autres industries, vous avez trois, quatre, cinq leaders – ici, il y en a tellement, tellement », a-t-il déclaré.

‘Trahison’

Cependant, une partie de la communauté xDai rejette le point de vue de la fusion comme un arrangement mutuellement bénéfique.

« La fusion de Gno est une prise de contrôle hostile et les fidèles hodlers de Stake sont giflés au visage », a écrit un utilisateur sur les forums de gouvernance de xDai.

« xdai est acheté pour quelques centimes alors que c’est un sacré bijou. Les détenteurs de longue durée se font voler », a écrit un autre.

Jusqu’à présent, 59% des personnes interrogées lors d’un sondage informel ont déclaré ne pas soutenir la fusion. Au cœur de nombreuses plaintes se trouve le taux de change pour STAKE. Les spéculateurs xDai soutiennent depuis longtemps que STAKE est en retard pour une course de prix, similaire aux gains étonnants des jetons de couche 1 comme SOL, AVAX, MATIC, FTM et d’autres dont ont bénéficié l’année dernière.

Cependant, il est peu probable que le taux de change change en raison d’éventuelles complications juridiques. Après l’annonce du GIP-16, GNO a atteint un sommet de 625 $, contre 580 $ plus tôt dans la journée. De même, STAKE est passé de 16 $ à près de 21 $. La modification des termes de l’échange pourrait désormais constituer une manipulation du marché, a averti Barinov, mais il a laissé la porte ouverte à une compensation supplémentaire pour la communauté STAKE.

« Nous pensons que l’équipe Gnosis peut d’une manière ou d’une autre réagir à la communauté et proposer des moyens supplémentaires de dédommager les détenteurs de STAKE. Gnosis prévoit de lancer Gnosis Safe et Cowswap, et ils seront parachutés [those tokens] aux détenteurs actuels de Gnosis », a-t-il déclaré, ajoutant que les portefeuilles qui font l’échange STAKE-GNO pourraient également être inclus dans un éventuel largage.

De plus, l’équipe xDai prévoit une AMA pour répondre aux préoccupations et organisera un vote instantané dans les semaines à venir pour évaluer la profondeur du problème parmi les détenteurs éprouvés de STAKE.

Barinov a également souligné que les détenteurs de STAKE mécontents pourraient avoir peu d’options de recours, à moins de bifurquer la chaîne.

« Techniquement, ils n’ont aucun moyen d’empêcher l’échange de se produire si Gnosis décide de conclure le contrat d’échange », a-t-il déclaré.

Constructeurs et spéculateurs

Contrairement à la réponse sur les forums de gouvernance, les développeurs de nombreux projets construits sur xDai ont exprimé leur soutien public à la fusion.

C’est agréable de voir deux de nos frens fusionner 🙂 Nous avons travaillé sur les premiers ponts @poanetwork avec @barinov il y a longtemps et heureux de voir jusqu’où ils sont allés. Nous avons audité et utilisé la première base de code @gnosisPM dans nos propres implémentations. #poanetwork #xdai #gnosishttps://t.co/JMRx2R2was – MixBytes (@MixBytes) 9 novembre 2021

Les membres de projets xDai comme POAP, DAOSquare et Colony ont tous répondu positivement, tandis que les membres de l’équipe xDai ont encadré le débat en termes de constructeurs et de spéculateurs.

« Il y a ici deux intérêts concurrents. Il y a les STAKE-ers, qui sont principalement impliqués dans le trading de STAKE, et puis il y a les gens qui utilisent la chaîne et les constructeurs et développeurs, qui n’ont pas encore manifesté leur soutien dans les forums publics », a déclaré Andrew Gross, rédacteur technique de xDai.

L’équipe xDai a admis qu’il était « difficile » de voir le vitriol et a exprimé sa frustration que beaucoup négligent le contenu de la proposition en se concentrant uniquement sur le taux de change.

«La partie principale ne concerne pas la création de jetons ou le changement de marque. L’accent est mis sur la manière d’élargir l’écosystème, de travailler sur des récits tels que le revenu de base universel et d’élargir les partenariats existants », a déclaré Barinov.

« Il y a beaucoup de positif ici. Il y a beaucoup de potentiel pour l’avenir », a-t-il ajouté.