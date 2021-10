XDEFI Wallet annonce un programme de liquidité à Pylon dans le cadre de l’intégration de Terra

XDEFI Wallet, un portefeuille de navigateur haut débit et évolutif, a annoncé une intégration avec Terra (LUNA / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Par TVL, Terra est le quatrième plus grand écosystème blockchain. L’intégration est désormais disponible pour tous les utilisateurs de XDEFI Wallet.

Émile Dubié, PDG et co-fondateur de XDEFI Wallet, a déclaré :

Je pense que l’UST sert un objectif unique en tant que pièce stable décentralisée et deviendra un élément clé de l’écosystème crypto. L’application principale de Terra est son environnement accessible et centré sur l’expérience utilisateur qui permet une adoption plus large du web3. C’est vraiment excitant de voir comment Terra s’est développé en tant que couche 1 et de voir les projets fleurir autour de l’UST.

LUNA absorbe la volatilité du stablecoin Terra

Terra propose un ensemble de stablecoins algorithmiques avec une parité fiduciaire. Le jeton de protocole programmable natif de couche 1 absorbe la volatilité à court terme des pièces stables. Terra a plus de 8,6 milliards de dollars en TVL, tandis que LUNA a atteint 18 milliards de dollars plus tôt cette année. Au cours des 1-2 prochains mois, plus de 60 projets sont prêts à être lancés sur Terra, et 100 autres seront ajoutés au début de l’année prochaine.

Do Kwon, PDG et cofondateur de Terra, a déclaré :

Nous sommes ravis d’accueillir XDEFI en tant que portefeuille non dépositaire qui prend en charge l’écosystème Terra. L’intégration Terra de XDEFI fournit à LUNAtics l’un des portefeuilles multichaînes les plus rapides et les plus faciles à utiliser de l’industrie, y compris un écran NFT personnalisable qui présentera bientôt le marché NFT en plein essor de Terra.

XDEFI Wallet prend également en charge Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Polygon (MATIC / USD) et diverses autres blockchains.

XDEFI établira un programme de liquidité dans le protocole Pylône

XDEFI Wallet établira également un programme de liquidité dans le cadre de l’intégration de Terra dans Pylon, une suite de produits d’épargne et de paiement DeFi adossés aux dépôts des utilisateurs basés sur le protocole d’ancrage de Terra et d’autres protocoles de génération de rendement.

Woojin Lim, co-fondateur de Pylon Protocol, a déclaré :

Notre protocole est heureux de s’associer à XDEFI Wallet pour ouvrir des pools Pylon sur Pylon Gateway, la principale rampe de lancement de Terra, et introduire des fonds de contrat de dépôt basés sur la performance. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour développer l’écosystème Terra.

La moitié des fonds collectés via Pylon seront investis dans des projets écosystémiques Terra à un stade précoce. La communauté votera sur l’attribution des fonds.

Le post XDEFI Wallet annonce le programme de liquidité à Pylon dans le cadre de l’intégration de Terra est apparu en premier sur Invezz.