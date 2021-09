XDEFI Wallet annonce un tour de financement de 6 millions de dollars | Invezz

Portefeuille de navigateurs de nouvelle génération XDEFI Wallet a levé 6 millions de dollars de financement lors d’un tour de table mené par Mechanism Capital avec la participation de CoinGecko, Animoca Brands, DeFiance Capital, Alameda Research, Morningstar Ventures et les meilleurs utilisateurs de DeFi Mariano Conti et Darren Lau (The Daily Ape ).

Le PDG de XDEFI Wallet, Emile Dubié, déclare :

Dans DeFi et NFT, la vitesse est alpha. Plus vite vous pouvez entrer dans une menthe, plus vite vous pouvez vous déplacer dans les chaînes, plus vite vous pouvez signer une transaction ; Ces éléments déterminent votre capacité à saisir ou non une opportunité. XDEFI Wallet a été créé pour donner aux utilisateurs DeFi un avantage de vitesse.

Le commandité de Mechanism Capital, Andrew Kang, a déclaré :

Le paysage de la crypto-monnaie a subi d’immenses changements au cours de la dernière année à cause de l’explosion des écosystèmes DeFi, NFT et Multichain. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe XDEFI qui a créé un magnifique produit permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la véritable expérience Web3.

Contester l’hégémonie de MetaMask

MetaMask, qui se concentre sur les chaînes compatibles Ethereum (ETH / USD), domine actuellement l’espace des portefeuilles de navigateurs. Les portefeuilles de navigateur alternatifs comme Phantom et Terra Station ont été conçus pour prendre en charge une Blockchain spécifique. En conséquence, les utilisateurs de DeFi doivent télécharger plusieurs portefeuilles pour interagir avec différents écosystèmes. Cela les ralentit et présente des risques de sécurité.

L’extension XDEFI Wallet Chrome a été conçue pour offrir l’expérience la plus rapide possible pour NFT et DeFi. Contrairement à d’autres portefeuilles, il y parvient grâce à des algorithmes propriétaires de tarification du gaz pour garantir que les utilisateurs ne manquent jamais un bloc, des intégrations natives avec neuf blockchains et l’ajout automatique de nouveaux contrats de jetons aux portefeuilles des utilisateurs. Le projet a récemment terminé une version bêta sur invitation uniquement avec plus de 20 000 utilisateurs. Il sera rendu public début octobre.

Fonds utilisés pour lancer les intégrations Terra et Solana

XDEFI Wallet utilisera l’argent du cycle de financement pour approfondir ses intégrations existantes avec THORChain (RUNE / USD) et Ethereum et lancer des intégrations propriétaires avec Terra (LUNA / USD) et Solana (SOL / USD). L’objectif à long terme de l’équipe est de créer une suite de produits qui relient différents écosystèmes Blockchain dans le but de rendre les meilleures opportunités DeFi et NFT accessibles aux utilisateurs.

