XDEFI Wallet cherche à lever 12 millions de dollars dans l’offre initiale de DEX

Le portefeuille inter-chaînes XDEFI cherche à lever 12 millions de dollars en vendant son nouveau jeton utilitaire, XDEFI, sur un échange décentralisé (DEX), a déclaré un porte-parole à CoinDesk.

Le jeton, qui est conforme à l’ERC-20, sera utilisé pour financer des projets de financement décentralisé (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT), a déclaré mardi XDEFI Wallet. La vente, connue sous le nom d’offre initiale DEX (IDO), sera aura lieu début novembre sur MISO, la plate-forme conçue pour offrir de nouveaux jetons sur le protocole SushiSwap DeFi.XDEFI a publié son portefeuille cross-chain, qui permet aux utilisateurs de stocker, envoyer et recevoir tous leurs actifs numériques à partir d’un seul endroit, plus tôt ce mois-ci après avoir levé 6 millions de dollars en septembre. Le portefeuille offre un accès à des chaînes telles que THORChain et Terra afin que les utilisateurs puissent facilement passer d’un protocole à l’autre.

