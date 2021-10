XDEFI Wallet lance un jeton utilitaire, les détenteurs peuvent gagner | Invezz

Le nouveau jeton utilitaire de XDEFI Wallet, $ XDEFI, a été conçu par Delphi Digital, qui est à l’origine de $ AXS, $ YGG et $ PERP. Le jeton qui sera lancé alimentera l’écosystème plus large du portefeuille XDEFI, y compris le financement de nouveaux projets NFT et DeFi prometteurs, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

1 million de dollars d’IDO investis dans le développement de xchain.js

Les détenteurs de XDEFI $ pourront gagner en en savoir plus sur les outils DeFi et DeFi, en jalonnant leurs jetons, en participant aux systèmes gouvernementaux et en demandant le remboursement des frais. De plus, la somme de 1 million USD de l’Offre Initiale DEX (IDO) sera attribuée pour développer la croissance de xchain.js.

Émile Dubié, PDG de XDEFI Wallet, a déclaré :

Nous sommes ravis de vous annoncer le jeton $ XDEFI. $ XDEFI sera au cœur de l’écosystème du portefeuille XDEFI et créera une incitation à long terme pour la communauté à se construire autour du portefeuille. Nous utiliserons également le jeton pour créer un cadre pédagogique autour de DeFi et de NFT afin d’améliorer les connaissances sur le Web3 et d’encourager une adoption plus large.

IDO prévu début novembre

$ XDEFI, un jeton utilitaire ERC-20, sera distribué au début du mois prochain dans un IDO sur la rampe de lancement MISO de SushiSwap (SUSHI / USD). MISO est basé sur l’open source et a été créé pour faciliter le processus de lancement d’un nouveau projet sur SushiSwap.

Le mode Ape innovant garantit une vitesse élevée

XDEFI Wallet est un portefeuille de navigateur qui permet des vitesses de transaction très élevées. La raison principale est la nouvelle fonction « Ape Mode », qui garantit que chaque transaction entrera dans le bloc suivant à 99%. XDEFI Wallet propose des intégrations natives sur divers réseaux EVM, notamment Terra (LUNA / USD) et Ethereum (ETH / USD).

XDEFI Wallet présente l’option d’achat de crypto

Le portefeuille propose également une option » Acheter Crypto « , permettant aux utilisateurs d’apporter leur argent fiduciaire à DeFi via Ramp, un fournisseur tiers, ainsi qu’une détection NFT automatique et une grille d’affichage que vous pouvez personnaliser.

Il a récemment levé 6 millions de dollars auprès d’un certain nombre d’investisseurs de premier plan, dont Alameda, CoinGecko, Mechanism Capital, Sino Global Capital, DeFiance Capital, Morningstar Ventures et Animoca Brands, ainsi que des défenseurs de DeFi comme Mark Zeller et Darren Lau.

