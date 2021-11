XDEFI Wallet lève 19,5 millions de dollars en IDO chez MISO

XDEFI, la billetera más rápida para DeFi y NFT, cerró la financiación IDO por un monto de $ 19,45 millones de dólares a través de una subasta y venta colectiva alojada en la plataforma de lanzamiento MISO de Singapur, según supo Invezz en un comunicado de presse.

Un pool de liquidités sera hébergé à Sushi (SUSHI / USD) avec une paire de trading $ XDEFI / $ WETH et sera incité par le programme Sushi Onsen, qui vise à réduire le glissement et à apporter de nouvelles liquidités à Sushi.

XDEFI a levé 8,2 M USDC lors de la vente collective

XDEFI Wallet a levé 8 227 931 USDC lors de la vente de 12 658 355 jetons XDEFI à 0,65 $ chacun. Plus de 10 000 personnes ont participé à cette vente. Les jetons restants ont ensuite été transférés à une vente aux enchères néerlandaise et vendus entre 4 $ et 0,65 $ par jeton, selon les offres. XDEFI a levé plus de 11 221 801 USDC lors de la vente aux enchères, à laquelle 427 personnes ont participé.

Émile Dubié, PDG de XDEFI Wallet, a déclaré :

Nous sommes très reconnaissants aux membres de notre communauté pour leur soutien et leur confiance dans le projet. Nous avons l’intention d’utiliser les fonds IDO pour développer une suite de produits autour du portefeuille, y compris une application mobile, une application Web et une API inter-chaînes, ainsi qu’un agrégateur DEX multi-chaînes au sein du portefeuille. Nous prévoyons également de lancer une forte campagne de recrutement pour continuer à développer notre équipe XDEFI en attirant certains des meilleurs talents disponibles sur le marché.

Jeton XDEFI pour booster l’écosystème du portefeuille

Le jeton ERC-20 XDEFI, conçu par Delphi Digital, aidera à financer les projets DeFi et NFT émergents et à renforcer l’écosystème plus large du portefeuille XDEFI. Les détenteurs recevront des remises sur les frais de négociation, participeront à la gouvernance, miseront leurs jetons et réclameront des récompenses pour les paris. 1 million de dollars de l’IDO serviront à financer la croissance du développement de xchain.js, une bibliothèque open source.

Transactions sécurisées

XDEFI Wallet a été créé dans un souci de rapidité, grâce à des fonctionnalités telles que le mode Ape optimisé par Blocknative, qui garantit que les transactions entrent dans le bloc suivant 99% du temps. Il propose des intégrations natives sur Terra (LUNA/USD), THORChain (RUNE/USD), Ethereum (ETH/USD) et certains réseaux EVM.

Il fournit également une détection automatique de NFT, une fonction d’achat de crypto et une grille d’affichage personnalisable par glisser-déposer.

