XDEFI Wallet sécurise 6 millions de dollars pour faire évoluer son portefeuille DeFi

[PRESS RELEASE – London, England, 29th September 2021]

XDEFI Wallet, un portefeuille de navigateur de nouvelle génération, est fier d’annoncer un tour de table de 6 millions de dollars mené par Mechanism Capital avec la participation de DeFiance Capital, Alameda Research, Sino Global Capital, Animoca Brands, Morningstar Ventures, CoinGecko et certains des meilleurs DeFi au monde. utilisateurs comprenant, Darren Lau (The Daily Ape), Mark Zeller (Aave), Scoopy Trooples et Mariano Conti.

Le commandité de Mechanism Capital, Andrew Kang, a commenté :

«Le paysage de la cryptographie a connu d’immenses changements au cours de la dernière année à cause de l’explosion des écosystèmes DeFi, NFT et Multichain. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe XDEFI, qui a conçu un magnifique produit permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de la véritable expérience Web3.

L’espace du portefeuille du navigateur a été dominé par MetaMask, qui se concentre uniquement sur les chaînes compatibles Ethereum et n’a pas été conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de DeFi. D’autres portefeuilles de navigateur tels que Terra Station ou Phantom ont été développés pour prendre en charge une Blockchain spécifique. En conséquence, les utilisateurs de DeFi finissent par télécharger plusieurs portefeuilles pour interagir avec différents écosystèmes au détriment de la vitesse et de la sécurité.

L’extension Chrome de XDEFI Wallet est conçue pour offrir l’expérience la plus rapide possible pour DeFi et NFT. Contrairement à ses concurrents, il y parvient grâce à des intégrations natives avec neuf blockchains, des algorithmes propriétaires de tarification du gaz pour garantir que les utilisateurs ne manquent jamais un bloc et en ajoutant automatiquement de nouveaux contrats de jetons aux portefeuilles des utilisateurs.

Le PDG de XDEFI Wallet, Emile Dubié déclare :

« Dans DeFi et NFT, la vitesse est alpha. Plus vite vous pouvez entrer dans une menthe, plus vite vous pouvez traverser les chaînes, plus vite vous pouvez signer une transaction – ces éléments déterminent votre capacité à saisir une opportunité ou non. XDEFI Wallet a été conçu pour donner aux utilisateurs de DeFi un avantage de vitesse.

Le projet a récemment terminé une version bêta sur invitation uniquement avec plus de 20 000 utilisateurs et sera disponible pour une diffusion publique début octobre ici : lien Chrome

Depuis sa création en août 2020, XDEFI Wallet est passé d’une équipe de 4 à une équipe de 25 avec des talents auparavant chez Bloomberg, Consensys, B2C2 et Boston Consulting Group.

XDEFI Wallet utilisera les fonds pour lancer des intégrations propriétaires avec Terra et Solana, et approfondir ses intégrations existantes avec THORChain, Ethereum et d’autres réseaux alimentés par EVM. La vision à long terme de l’équipe est de créer une suite de produits reliant différents écosystèmes Blockchain dans le but d’améliorer l’accessibilité aux meilleures opportunités DeFi et NFT.

À propos du portefeuille XDEFI

XDEFI Wallet est un portefeuille d’extension de navigateur conçu pour donner un avantage aux utilisateurs DeFi et NFT. C’est le seul portefeuille au monde avec des intégrations natives sur THORChain, Terra, Ethereum et plusieurs réseaux EVM.

