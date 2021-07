XDefiant de Tom Clancy révélé, la bêta fermée démarre en août

XDefiant de Tom Clancy est un nouveau jeu de tir à la première personne en arène gratuit et rapide, venant de Ubisoft San Francisco.

Après avoir teasé le jeu au cours des dernières 24 heures, Ubisoft a enfin annoncé le dernier jeu de la série Tom Clancy : Tom Clancy’s XDefiant.

Diverses propriétés de Tom Clancy entrent en collision dans le jeu, le jeu de tir en arène prendra des personnages de séries comme The Division, Splinter Cell et Ghost Recon pour fournir un environnement mouvementé et compétitif. XDefiant est prévu pour être un jeu de service en direct, et Ubisoft s’est engagé à soutenir le jeu après son lancement et à fournir plus de contenu au fil du temps.

Le jeu, d’après ce que nous pouvons discerner dans diverses bandes-annonces et documents divulgués, semble être le nom final du projet BattleCat qui a fuité le mois dernier.

Jetez un œil à la première bande-annonce du jeu ci-dessous.

Comme on peut s’y attendre d’un tireur d’arène comme celui-ci, vous aurez la possibilité de déployer une suite de gadgets et de capacités, en fonction de votre personnage et de votre position sur le champ de bataille.

Voici le premier ensemble de personnages que vous pourrez jouer :

Wolves – Chars inspirés de Tom Clancy’s Ghost Recon Echelon – Classe de soutien inspirée des Splinter Cell Outcasts de Tom Clancy – Guérisseurs inspirés de Tom Clancy’s The Division Cleaners – Classe d’assaut inspirée de Tom Clancy’s The Division

“Choisissez votre faction, vos traits, vos capacités et vos ultras”, explique Ubisoft. « Choisissez parmi un arsenal d’armes primaires et secondaires, d’accessoires et d’un appareil pour compléter votre équipement, puis modifiez-le à la volée pour vous adapter à un champ de bataille en constante évolution. »

Mis à part les capacités de classe et les gadgets, Ubisoft tient à dire que ce jeu est un « tireur d’abord », et l’éditeur semble privilégier un jeu de tir solide par-dessus tout. Espérons que le succès de Rainbow Six Siege pourra alors aider à orienter ce jeu dans la bonne direction.

Si vous souhaitez vous lancer dans le jeu et découvrir ce qui se passe par vous-même, vous aurez la possibilité d’essayer le jeu par vous-même à partir du 5 août, une fois la bêta fermée lancée. Rendez-vous simplement sur le site bêta de XDefiant pour en savoir plus et inscrivez-vous maintenant.

« Notre premier test fermé commence le 5 août pour les joueurs PC aux États-Unis et au Canada. D’autres tests arrivent bientôt, alors assurez-vous de vous inscrire, peu importe où vous jouez !