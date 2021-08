XEL, un “Vibrant Sci-Fi Zelda-Like”, sera lancé sur Switch en 2022

Assemble Entertainment et le développeur Tiny Roar ont annoncé que XEL, “une science-fiction dynamique semblable à Zelda”, se dirige vers Switch en 2022.

Le jeu permet aux joueurs d’explorer un monde coloré tout en résolvant des énigmes, en affrontant des donjons et en luttant contre des robots et des animaux sauvages exotiques. La série Zelda a servi d’inspiration pour le développement du titre, et vous pouvez certainement le voir dans l’utilisation et l’exploration des objets présentées dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

XEL vous met dans la peau de Reid, qui se retrouve naufragée sans aucun souvenir de sa vie antérieure. Votre objectif est de percer le mystère derrière cette nouvelle terre déroutante, en vous engageant dans des combats si nécessaire et en trouvant et en améliorant une variété d’armes et d’objets dans ce que l’éditeur du jeu promet d’être une “histoire épique et réconfortante remplie de paramètres fantastiques et des personnages mémorables”.

Voici une liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

Plongée dans les donjons de science-fiction : Le monde de XEL comprend un vaste et vaste surmonde et des donjons stimulants de type Zelda à explorer

Un système de combat en profondeur : Devenez compétent dans l’utilisation d’une variété d’attaques et de combos, tout en esquivant et en parant pour affronter et éliminer les ennemis Gadgets et armes : Maîtrisez et améliorez vos armes, votre bouclier et vos gadgets pour écraser vos ennemis et ouvrir de nouvelles zones à explorer Une connaissance profonde et un mystère plus profond : Qu’est-il arrivé exactement à ce monde, et qui est responsable ? Reconstituez une histoire captivante et plongez dans les légendes qui se cachent derrière l’histoire cryptique de XEL Espace-temps? Pas de problème: Débloquez des capacités spéciales qui permettent à Reid de contourner les règles de l’espace et du temps, lui donnant accès à des zones auparavant infranchissables et ouvrant de nouvelles voies pour vaincre des ennemis difficiles

Si vous aimez le son du jeu, gardez un œil sur sa sortie au deuxième trimestre 2022 ; vous pourrez y jeter un autre coup d’œil lors du “Assemble: Spotlight On” qui débutera le jeudi 26 août à 7h30 HAE sur la chaîne Twitch de RocketBeans.