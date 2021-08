Xenoblade Chronicles 3 Les rumeurs s’intensifient

in

Image : Nintendo

On s’attend à ce que Monolith Soft se développe sur le Chroniques de Xenoblade univers depuis un certain temps maintenant avec une troisième sortie majeure et hier, il a été découvert que l’acteur vocal de Melia, Jenna Coleman, avait peut-être confirmé une nouvelle entrée lors d’une interview datant de juin.

Si ses propres commentaires n’étaient pas assez convaincants, le rédacteur en chef de Fanbyte, ancien rédacteur en chef de Game Informer et initié occasionnel de l’industrie, Imran Khan, a maintenant donné ses propres informations, confirmant que le jeu est en cours de développement :

“La citation de Coleman a provoqué des rumeurs au cours du week-end d’un nouveau Xenoblade Chronicles actuellement en développement. Selon nos sources ici, nous pouvons en effet confirmer que c’est le cas. De plus, le jeu approche de sa phase finale de développement, mais son La date de sortie peut être retardée pour un certain nombre de raisons.”

Khan explique en outre comment le troisième jeu Xenoblade Chronicles sera une suite directe du deuxième titre et partage quelques détails sur l’histoire :

“La fin de la trilogie se déroule dans un avenir lointain avec quelques personnages de retour qui ont longtemps survécu à leurs homologues humains de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2. C’est pourquoi Coleman, qui joue Melia, serait au courant d’un troisième jeu, alors que son personnage revient et qu’elle a plus que probablement enregistré une voix pour lui.”

Le jeu était censé « être révélé plus tôt cette année » selon les sources de Khan, mais a été retardé en raison de la pandémie et des difficultés à optimiser le jeu pour la Nintendo Switch :

“Le jeu vise plus de modèles de personnages à l’écran à la fois que n’importe quel titre précédent, en tenant compte à la fois des personnages jouables et des ennemis.”

La même histoire de Fanbyte dit que si “tout se passe bien”, la troisième entrée pourrait être publiée dès le premier semestre de l’année prochaine. Imran Khan a également mentionné précédemment comment la rumeur Trilogie Metroid Prime pour Switch a été “fait depuis longtemps”.

Que pensez-vous de ces informations ? Êtes-vous prêt pour un éventuel retour dans le monde de Xenoblade ? Dites-nous ci-dessous.