Xerez Deportivo 2-1 Las Palmas At.

10/03/2021 à 14:06 CEST

Les Xerez Deportivo gagné 2-1 contre Las Palmas lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade municipal Chapín. Les Xerez Deportivo Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre lui Mérida AD. Pour sa part, Las Palmas à. a remporté son dernier match 2-0 à domicile dans la compétition contre Vélez. Avec cette défaite, l’équipe de Gran Canaria s’est placée en quatrième position après la fin du match, tandis que le Xerez Deportivo est huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Jerez, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Plus haut dans la minute 58. Mais plus tard Las Palmas à. réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Du pin à la 63e minute, mais l’équipe locale a pris l’avantage grâce à un penalty de Beau au bord de la fin, en 86, clôturant ainsi le match sur un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Xerez Deportivo de Andres Jesus Garcia Tebar soulagé Javilillo, Dario Guti, Gomme et château pour Brando, Plus haut, Jésus et Beau, tandis que le technicien Las Palmas, Juan Manuel Rodriguez, a ordonné l’entrée de Yeray, Isaac et Giovanni fournir Pipo, Alex Pachon et Sato.

L’arbitre a réprimandé Beau et OIE par le Xerez Deportivo déjà Carmona, Sato, Élejalde et Du pin par l’équipe de Gran Canaria.

Avec ce résultat, le Xerez Deportivo il reste sept points et Las Palmas avec huit points.

Le lendemain, l’équipe de Jerez jouera à domicile contre le Boulangerie polie, tandis que Las Palmas à. Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Cadix B.

Fiche techniqueXerez Deportivo :Camacho, Oca, Duran, Ocaña, Rivelott, Raúl Palma, Bello (Castillo, min.88), Jesús (Goma, min.88), Jacobo, Máyor (Darío Guti, min.74) et Brando (Javilillo, min.64 ) )Las Palmas à . :Alfonso, Carmona, Abreu, Juan Rodriguez, David Vicente, Sato (Giovanni, min.88), Pipo (Yeray, min.46), Álex Pachón (Isaac, min.82), Del Pino, Aythami Betancort et ElejaldeStade:Stade municipal ChapínButs:Mayor (1-0, min. 58), Del Pino (1-1, min. 63) et Bello (2-1, min. 86)