XERS Stock Pops sur d’énormes nouvelles de la FDA. Voici ce qu’il faut savoir.

Xeris Biopharma (NASDAQ :XERS) les actions se redressent après que le fabricant de médicaments a annoncé que son médicament Recorlev avait été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour certains patients atteints du syndrome de Cushing. Le médicament combat l’hypercortisolémie endogène chez les patients adultes.

La FDA a approuvé Recorlev pour les « patients adultes atteints du syndrome de Cushing pour lesquels la chirurgie n’est pas une option ou n’a pas été curative », a déclaré la société.

Qu’est-ce que cela signifie? L’hypercortisolémie endogène est causée par la surproduction d’une hormone anti-inflammatoire, appelée cortisol, par le corps. La maladie est généralement déclenchée par une surproduction de cortisol par des « tumeurs sécrétant des hormones des glandes surrénales ou de l’hypophyse… glande ».

Les personnes souffrant de ces déséquilibres hormonaux ont un système immunitaire affaibli, ce qui les rend plus sensibles au Covid-19.

Ce qu’il faut savoir sur Recorlev

La FDA a approuvé Recorlev après que le médicament ait bien fonctionné dans deux études de phase 3. Dans une étude, le médicament a abaissé de manière significative « les concentrations de cortisol libre urinaire sans augmentation de dose », selon Xeris.

Dans le deuxième essai, 95,5% des patients qui ont cessé de prendre le médicament sont revenus aux niveaux de production de cortisol sans urine qu’ils avaient avant de commencer le traitement. À l’inverse, seulement 40,9 % des patients qui ont continué à prendre le médicament sont revenus à leurs niveaux antérieurs de production de cortisol sans urine.

Dans un communiqué, John H. Johnson, PDG de la filiale de Xeris, Stonebridge Biopharma, a qualifié les résultats du deuxième essai de « pas en avant majeur dans notre mission d’aider à répondre aux besoins des quelque 8 000 patients atteints du syndrome de Cushing aux États-Unis qui sont traités. avec un traitement sur ordonnance, dont beaucoup ne sont pas bien contrôlés avec les traitements actuels.

Il a ajouté que « nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise et de notre infrastructure en matière de maladies rares pour apporter cette nouvelle thérapie importante à la communauté de Cushing. »

Le résultat sur Xeris et XERS Stock

La société développe également des traitements pour la gestion de l’hypoglycémie et de l’épilepsie. Il a mis au point une technologie qui résout les problèmes causés par « à base d’eau [drug] Systèmes de livraison. » Plus précisément, elle a créé une seringue et un stylo injecteur pour le traitement de l’hypoglycémie chez les patients diabétiques.

À la fin du troisième trimestre, il disposait d’une trésorerie totale de 93 millions de dollars. En fin de matinée, la capitalisation boursière de l’action XERS était de 385 millions de dollars.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.