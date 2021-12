Xexex, l’un des meilleurs Shmups de Konami, va changer cette semaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Hamster a fait un travail fantastique en apportant une multitude de jeux d’arcade cultes sur les systèmes domestiques ces derniers temps, et il poursuit la tendance avec le classique culte Xexex (prononcé « Zekseks »), qui rejoint la gamme Arcade Archives la semaine prochaine.

Sorti à l’origine en 1991 et alimenté par du matériel bien plus avancé que les systèmes domestiques actuels ne pouvaient le gérer, Xexex mélange des éléments d’Irem. Type R avec le propre de Konami Gradius et X Multiplier pour créer l’une des expériences les plus uniques et distinctives du genre shmup. Il n’a pas vu de port domestique jusqu’en 2007, dans le cadre de la collection PSP uniquement au Japon, Salamandre Portable. Sa sortie sur Switch le rendra heureusement facilement accessible à des millions de joueurs potentiels.

L’ajout de Xexex à la gamme Arcade Archives a été confirmé plus tôt cette année, aux côtés de PistoletNail (1992), Dragon Tonnerre 2 (1993) et Coeur noir (1991).

Xexex devrait être lancé le jeudi 23 décembre et coûtera 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £.