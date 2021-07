Xfinity NASCAR DFS choisit pour le Credit Karma Money 250 à Atlanta ⋆ .

Le peloton est prêt pour la course Xfinity de samedi à Atlanta avec Kyle Busch et Daniel Hemric au premier rang. Plongeons-nous dans les meilleurs jeux NASCAR DFS de cette semaine dans le Credit Karma 250.

Rejoignez AWESEMO+ dès aujourd’hui !

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n°1.

Crédit Karma Money 250 Choix NASCAR DFS pour DraftKings

Kyle Busch, 1er (14 000 $) en espèces, GPP (Dominateur)

D’une manière ou d’une autre, 14 000 $ pour Busch semblent bon marché par rapport à ce qu’il pourrait être évalué. Pour commencer, il n’y a aucune discussion sur le temps qu’il faudra à Busch pour prendre la tête. Grâce à sa victoire le week-end dernier à Road America, il est déjà là. Maintenant, c’est juste une question de nombre de tours que Busch mène avec le décrochage le plus haut et la première position de départ.

Lors des quatre départs précédents de Busch cette saison dans la série Xfinity, il a remporté des victoires aux quatre places: COTA, Texas, Nashville et Road America. En l’absence d’autres pilotes de Coupe partant ce week-end, la seule vraie compétition de Busch se présente sous la forme de ses coéquipiers, Austin Cindric (qui n’a pas gagné en piste intermédiaire cette année), AJ Allmendinger. Sans les avertissements d’étape, cela pourrait vraiment être une course ennuyeuse où Busch boucle les 3/4 du peloton. À moins que les joueurs de DFS ne jouent le jeu de la propriété, il n’y a aucune raison de devenir mignon et de le faire disparaître.

Justin Allgaier, 8e (10 600 $) GPP (Dominateur)

Même avec tout le battage autour de Busch, il est sage d’avoir des plans alternatifs. Ty Gibbs voiture qui a explosé le week-end dernier, alors qu’il était deuxième, aurait facilement pu être la voiture de Busch. Ainsi, si les joueurs DFS recherchent un pivot, le meilleur choix tombe sur Justin Allgaier. Ses performances de pointe cette saison sont survenues sur des sites à forte usure des pneus – d’abord à Atlanta, d’abord à Darlington, troisième à Douvres et deuxième à Nashville. Si la fin de samedi se résume à nouveau à la gestion des pneus, Allgaier est le seul pilote qui pourrait défier Busch pour la victoire, ou peut-être même prendre la tête à un moment donné.

Jeremy Clements, 19e (7 000 $) GPP

Dans une tournure des événements que la plupart n’avaient pas anticipée, Clements a connu un terrible samedi à Road America après avoir terminé 28e. Ce qui rend cela si étrange, c’est que les parcours sur route, la force perçue de Clements, ont été son point faible cette saison avec des finitions de 23e au COTA, 33e à Mid-Ohio et le 28e susmentionné le week-end dernier au Wisconsin. En dehors de ces courses, Clements a été une solide source de top-15. Surtout sur les sites à forte usure des pneus où son savoir-faire de vétéran a porté ses fruits.

Dans l’état actuel des choses, Clements est le dernier pilote des séries éliminatoires avec un coussin de 33 points sur Marron Brandon. Après le top 15 de Brown à Road America, Clements devra organiser un samedi solide pour s’assurer que le coussin ne rétrécit pas davantage. Cette motivation devrait commencer fort car Brown commence sept places plus loin que Clements.

Dernier contenu NASCAR DFS Santino Ferrucci, 25e (8 000 $) Cash / GPP

Ferrucci a été présenté comme un jeu de premier plan à Pocono, dans l’espoir que son séjour à Indy se prêterait à l’excellence de Ferrucci dans la course de Pocono. Alors que ce récit est tombé sur son visage, Ferruci a quand même terminé avec un autre Top-15. Sa 14e place a marqué son quatre Top-15 consécutifs dans les 26 pour Sam Hunt. Maintenant, la série Xfinity revient sur une piste sur laquelle Ferrucci a couru plus tôt cette saison, marquant sa première visite sur une piste pour une deuxième course. Avec de l’expérience et des notes, Ferrucci devrait être en mesure de pousser cette finition dans le Top 10 et de vraiment valoriser son salaire de 8 000 $.

Josh Berry, 28e (10 000 $) Espèces/BPP

Ty Dillon, 30e (9 700 $) Espèces/BPP

Si vous prenez le Busch comme approche dominante solitaire dans la construction de la liste, les joueurs DFS auront de la place pour un pilote plus cher. La décision devient est-il plus sage de payer pour un autre dominant ou pour un différentiel de place ? L’approche de Busch en tant que « top-lap-leader » devrait nécessairement se prêter à l’effacement d’un autre dominant. Dans ce cas, payer à ou près de 10 000 $ pour Berry ou Dillon devrait être la prochaine étape dans la plupart des files d’attente.

Entre les deux, Dillon obtient le léger signe d’assentiment pour l’équipement car le 23 a été une voiture cohérente pour Our Motorsports. En fait, le meilleur résultat de Dillon de la saison 2021 Xfinity est venu dans cette voiture à Charlotte malgré le fait qu’il ait passé la majorité de sa saison à courir pour Joe Gibbs. Cependant, en termes de talent et de plafond ultérieur, le clin d’œil va à Berry qui a fait preuve d’un talent pour courir n’importe quoi, n’importe où, pour n’importe quelle équipe. Même après la fin de son mandat chez JR Motorsports, Berry a continué à faire rouler ce véhicule Jordan Anderson dans les dix premiers. Curieusement, le seul pilote qui termine mal dans cette voiture de Jordan Anderson semble être Jordan Anderson lui-même…

Quoi qu’il en soit, les deux font de bons jeux d’argent et devraient prendre 15 positions ou plus. Cependant, en termes de plafond pour les tournois, les files d’attente devraient graviter vers Berry à moins que ces 300 $ supplémentaires fassent vraiment une différence.

Colby Howard, 39e (6 100 $)

Alors que la majorité des pilotes partant à l’arrière sont là en raison de mauvaises performances à Road America, Howard se retrouve 39e simplement parce qu’il n’a pas réussi à se qualifier à temps samedi dernier. Howard a terminé une seule fois dans le top 20 (Talladega), mais ce n’est pas le but de l’alignement de Howard. Avec cette position de départ, Howard devient une avenue moins chère pour placer un différentiel par rapport à un pilote que les joueurs de DFS n’auront pas à transpirer s’il démarre et se gare. La course dans les 15 pour Johnny Davis signifie que cette voiture concourra réellement. Avec sa position de départ, Howard peut facilement terminer dans la vingtaine et obtenir un différentiel de place à deux chiffres dans le processus.

Compréhensible, ce n’est pas sexy ou intrigant du tout, mais dans cette gamme de prix, rien n’est fait pour la course Xfinity. Howard est le pari le plus sûr parmi ce groupe de backmarkers. C’est soit prendre ce que Howard vous donne, probablement environ 30+ points, soit espérer que Ryan Vargas s’est vraiment amélioré depuis qu’il a perdu sa course à COTA.

Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux ! Consultez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous cherchez plus de contenu de sélections NASCAR DFS ? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil Awesemo NASCAR DFS.