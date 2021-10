XGIMI Aura est un projecteur laser à ultra courte focale 4K alimenté par Android TV

La marque chinoise de projecteurs intelligents XGIMI a présenté son tout premier projecteur laser. Le nouveau XGIMI Aura est un projecteur à ultra courte focale qui ne nécessite que 8 pouces d’espace pour s’afficher à 100 pouces. Il peut atteindre sa taille d’affichage maximale de 150 pouces à 17,3 pouces.

Le projecteur UST peut afficher à une résolution de 4K avec prise en charge du HDR10 et une luminosité maximale de 2 400 lumens, ce qui est supérieur même aux meilleurs téléviseurs Android.

Comme le XGIMI Halo+, le nouvel Aura exécute Android TV 10 prêt à l’emploi. Cela signifie que vous pouvez regarder du contenu à partir de services de streaming populaires tels qu’Amazon Prime Video et Disney+ sans aucun matériel externe. Il est également livré avec Chromecast intégré, permettant une diffusion transparente. Le XGIMI Aura dispose également de trois ports HDMI pour une connectivité facile aux périphériques externes tels que les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux vidéo.

Pour aider les utilisateurs à « trouver l’image parfaite », l’Aura propose des corrections de distorsion trapézoïdale à huit points et de mise au point manuelle. En plus de fournir une image impressionnante, le projecteur promet également une expérience audio immersive grâce à un système audio Harman Kardon de 60 W avec prise en charge Dolby Audio, deux tweeters et deux subwoofers. XGIMI affirme que les haut-parleurs sont si bons qu’ils peuvent être utilisés comme barre de son lorsque vous n’utilisez pas l’Aura pour regarder du contenu.

Le projecteur laser XGIMI Aura 4K UST est désormais disponible à l’achat aux États-Unis pour 2 499 $. Bien qu’il ne soit actuellement disponible que sur la boutique en ligne de l’entreprise, vous pourrez bientôt l’acheter également sur Amazon.