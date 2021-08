Xherdan Shaqiri rajeuni fait allusion à un revirement sur l’avenir de Liverpool

Xherdan Shaqiri dit qu’il est impatient d’aller à Liverpool avant la nouvelle saison et dans une interview avec le site Web du club, il n’a pas mentionné son départ d’Anfield.

Dans un apparent changement de tact, la star suisse semble désormais concentrée sur la victoire des grands honneurs à Liverpool.

La semaine dernière encore, l’attaquant de 29 ans a révélé que son séjour à Anfield touchait à sa fin.

Shaqiri est mûr pour un transfert depuis 18 mois, mais l’ancien Bâlois a déclaré qu’il était prêt à relever un nouveau défi très récemment.

Il semblait que sa patience à Anfield avait expiré et avec Harvey Elliott prêt pour une chance dans la première équipe après avoir excellé à Blackburn l’année dernière, les deux Shaqiri et Divock Origi ont été pressentis pour faire place.

S’adressant au Corriere dello Sport (via Fabrizio Romano), Shaqiri a révélé que le conseil d’administration de Liverpool avait accepté sa demande de “nouveau défi”.

“J’ai dit au conseil d’administration de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi”, a déclaré Shaqiri. « Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne m’arrêtera pas cet été.

“J’adorerais revenir en Italie et j’aimerais jouer pour la Lazio.”

Mais le numéro 23 des Reds s’est présenté pour l’entraînement de pré-saison la semaine dernière et Liverpoolfc.com l’a interviewé.

Maintenant, il est clair qu’ils auraient évité toutes les discussions de transfert, mais son attention semble se porter uniquement sur Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait, il a répondu : « Bien, bien. Je suis heureux d’être à nouveau avec l’équipe ici. J’ai hâte de faire une bonne pré-saison et de recommencer une bonne campagne.

« On a eu des vacances, les gars qui étaient à l’Euro ou à la Copa America. Je suis ici depuis quelques jours et j’essaie de me remettre en forme à 100 %. Je me sens bien.

“C’était un très bon Euro personnellement et bien sûr avec mon pays. C’était quelque chose d’historique ce que nous avons réalisé et c’est quelque chose de spécial pour mon pays. Je suis très fier de ça.

« Cela me dit le travail acharné que je fais chaque jour et avec mon pays. Je suis très, très content et heureux et fier, bien sûr, d’avoir réalisé ce genre de chose. J’espère que beaucoup plus va venir.

Lorsqu’on lui a demandé si ses exploits à l’Euro 2020 lui avaient remonté le moral, il a déclaré: “J’attends avec impatience la nouvelle saison et j’espère que nous allons réaliser ce que nous voulons réaliser avec ce club.

«Notre objectif est toujours de gagner, de jouer pour des titres et de se donner à 100% sur le terrain. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. Mais, bien sûr, nous allons tout tenter pour gagner.

Shaqiri vise haut

“Évidemment, nous avons quelques joueurs qui ont été blessés, ils sont de retour et ils nous donnent [an] un coup de pouce supplémentaire à coup sûr. Les fans vont être de retour, je pense, et cela nous donne également un autre élan pour essayer d’atteindre nos objectifs cette saison.

«Nous savons comment est Anfield quand nous avons un match et comment ils nous poussent à travers le match et combien de fois nous avons gagné les matchs ou nous sommes revenus avec les fans – quelque chose de spécial. Bien sûr, cela va nous donner un coup de pouce supplémentaire.

Alors que Shaqiri est convaincu que les hommes de Jurgen Klopp peuvent reprendre la course pour le titre cette saison.

« Bien sûr, oui. On a [a] un groupe de qualité et de très bons gars – c’est aussi très important pour avoir de bons caractères. Pour réussir en tant que club, nous devons rester unis en tant qu’équipe.

“Si nous faisons cela et si nous donnons tout ce que nous avons avec notre talent sur le terrain et que nous nous battons avec l’équipe, nous pourrons réaliser beaucoup de choses cette saison”, a-t-il ajouté.

