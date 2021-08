Xherdan Shaqiri se rapproche de Lyon Move

in

Selon Gianluca Di Marzio de Sky Sports, l’équipe de Ligue 1 de Lyon est sur le point de conclure un accord avec Liverpool pour Xherdan Shaqiri. Dans l’état actuel des choses, ils ont offert 6 millions d’euros, soit 2 millions d’euros de moins que le prix demandé de 8 millions d’euros pour Liverpool.

Il sera intéressant de voir si les Français augmentent leur offre ou si Liverpool cède et vend à un prix réduit. Compte tenu de la capacité de Shaqiri, 8 millions d’euros sont une aubaine absolue. Une fois en forme, vous aurez du mal à en trouver beaucoup avec de meilleurs pieds gauches pour ce prix.

Si les Reds vendent, ce qui semble extrêmement probable sur la base non seulement des rapports, mais aussi du fait que l’international suisse a été exclu de leurs deux derniers matchs de pré-saison, ils investiront potentiellement les fonds pour des affaires tardives dans le fenêtre de transfert.

Xherdan Shaqiri se rapproche de Lyon Switch

Liverpool a un remplacement prêt à l’emploi

Xherdan Shaqiri devrait quitter Anfield exactement au bon moment. Au cours des années précédentes, on aurait pu affirmer que Jurgen Klopp avait besoin de ses services, sa polyvalence pour jouer à la fois au milieu de terrain et sur l’aile devenant un atout clé. Avec Harvey Elliott préparé et prêt à intégrer l’équipe première cette saison, cependant, Shaqiri sera excédentaire par rapport aux besoins.

Comme Shaqiri, Elliott est gaucher et peut jouer à la fois au milieu de terrain et sur l’ailier. En fait, tout au long de la pré-saison de Liverpool, le joueur de 18 ans a principalement joué un rôle central au milieu de terrain. Sa meilleure position reste le côté droit des trois premiers, où il peut couper à l’intérieur à la manière de Mohamed Salah, mais l’expérience du milieu de terrain n’a pas fait de mal à son jeu.

Sous Jurgen Klopp, et sans Xherdan Shaqiri à sa manière, Elliott peut devenir l’un des meilleurs jeunes de la Premier League. Il coche toutes les cases nécessaires pour un joueur de Jurgen Klopp ; des cases que même Shaqiri ne pouvait pas cocher.

Photo principale

Intégrer à partir de .