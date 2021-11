Xi Jinping demande à l’armée chinoise d’intensifier le recrutement de nouveaux talents pour prendre l’ascendant dans les guerres futures

Les médias d’État, y compris le porte-parole militaire du PLA Daily, ont rapporté plus tôt que le corps des marines de la marine s’était agrandi pour renforcer les défenses de ses lignes de vie maritimes.

Le président chinois Xi Jinping a souligné la nécessité de recruter de nouveaux talents pour soutenir la modernisation rapide des forces armées et gagner de futures guerres au milieu des informations selon lesquelles l’armée a engagé plus de ressources pour enrôler 3 lakh de personnel pour des postes de première ligne.

Le talent est la clé pour faire progresser le développement de haute qualité des forces armées chinoises, remporter la victoire dans la compétition militaire et prendre le dessus dans les guerres futures, Xi qui dirige l’armée aux côtés du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir et du La présidence a déclaré lors d’une conférence sur le travail lié aux talents militaires qui s’est tenue du vendredi au dimanche.

Avec un énorme budget militaire annuel de 209 milliards de dollars, l’armée chinoise se modernise rapidement, mène des réformes organisationnelles et ajoute de nouveaux systèmes d’armes, notamment des armes hypersoniques.

Selon l’armée américaine, la Chine a récemment lancé un missile à longue portée qui a fait le tour du monde, a largué un véhicule à glissement hypersonique qui avait glissé jusqu’en Chine et a failli toucher la cible.

Xi a déclaré que de nouveaux talents sont nécessaires pour apporter un soutien solide à la réalisation des objectifs fixés pour le centenaire de l’Armée populaire de libération (APL) qui tombe en 2027, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

« Le renforcement des capacités de combat et de victoire devrait être le point de départ et l’objectif ultime de la culture des talents militaires », a déclaré M. Xi.

Il a appelé à de grands efforts pour améliorer les connaissances scientifiques et le savoir-faire technologique du personnel militaire afin d’améliorer leur capacité à gagner les guerres modernes. Il a également appelé à accélérer la construction d’écoles militaires de première classe et la formation de personnel militaire de première classe.

Pendant ce temps, le South China Morning Post, basé à Hong Kong, a rapporté lundi que l’armée chinoise avait alloué des ressources à des troupes de 3 lakh pour les rôles de première ligne afin d’encourager les jeunes professionnels à rejoindre l’APL.

Depuis qu’il a pris le pouvoir en 2012, Xi a mené des réformes à grande échelle de l’armée, notamment en réduisant sa taille par l’APL à 20 lakh de troupes contre 23 lakh auparavant.

Le personnel de 3 lakh a été licencié des unités non combattantes, y compris les départements aujourd’hui disparus de la politique générale, de la logistique générale et de l’armement général, les cinq groupes de l’armée, ainsi que le personnel des maisons d’anciens combattants. L’armée de l’air, la force de fusées (missiles) et la force de soutien stratégique étaient parmi d’autres qui se sont toutefois agrandies avec plus de forces, selon le rapport du Post.

« Les unités de troupes aéroportées de l’APL ont été améliorées du niveau de la division à celui des brigades, tandis que le nombre de pilotes a également été augmenté pour prendre en charge davantage d’avions de combat de nouvelle génération comme les J-20, J-16, J-10C », a déclaré le Post chinois. comme le disent des sources militaires.

Les médias d’État, y compris le porte-parole militaire du PLA Daily, ont rapporté plus tôt que le corps des marines de la marine s’était agrandi pour renforcer les défenses de ses lignes de vie maritimes.

En outre, l’APL prévoyait d’étendre son corps de marine d’environ 20 000 hommes à 1 lakh, augmentant le nombre de brigades de deux à 10. Certaines troupes seraient stationnées dans les ports que la Chine opère à Djibouti dans la Corne de l’Afrique et à Gwadar dans le sud-ouest du Pakistan, le Post a rapporté plus tôt.

L’objectif de Xi est de transformer l’APL en une force de combat moderne d’ici 2027, le centenaire de l’APL, et une armée de classe mondiale à égalité avec les États-Unis d’ici 2050.

Une publication du PCC a également rapporté que la Chine a élargi ses forces de combat pour s’adapter à l’évolution des risques – malgré une campagne de plusieurs années pour rationaliser l’APL, selon une publication du Parti communiste.

Dans un livre de commentaires publié à la mi-novembre par le porte-parole du PCC, le Quotidien du Peuple, le commentateur militaire

Zhong Xin a déclaré que l’APL avait « optimisé » sa structure de personnel en déployant plus de troupes pour combattre après avoir réduit ses troupes de 3 lakh.

Le livre se concentre sur les réformes du président Xi au cours de la dernière décennie et Zhong y a déclaré que l’armée comptait désormais environ 20 lakh de personnel, contre un pic de plus de 60 lakh au milieu de la guerre de Corée dans les années 1950.

Lorsque Xi, qui dirige également la Commission militaire centrale, a présenté un plan de modernisation militaire en 2015, ce nombre était déjà tombé à 23 lakh à la suite d’une série de révisions.

Mais il reste encore du travail à faire ou les ambitions de l’APL ne se réaliseront pas, selon Zhong. « Le système de commandement de l’armée n’est pas systématique, la structure de l’armée n’est pas assez solide et le système politique est à la traîne, limitant sérieusement les opérations défensives de l’APL », a écrit Zhong.

« Si ces problèmes ne sont pas résolus, les projets de construction d’une armée moderne de classe mondiale ne sont que des paroles creuses », a-t-il déclaré, a rapporté le Post.

Dans un autre essai du livre, Liu Yantong, un autre commentateur militaire, a déclaré que les risques pour la sécurité de la Chine augmentaient alors qu’elle subissait une pression technologique, économique et politique accrue de la part d’un certain nombre d’autres pays. Les frontières du pays n’étaient pas non plus résolues.

« En ce moment, nous sommes confrontés à la menace de la guerre. L’armée doit être consciente de toute urgence qu’une guerre peut survenir du jour au lendemain… Nous devons être pleinement préparés et prêts au combat à tout moment », a écrit Liu.

Zhou Chenming, un chercheur du groupe de réflexion scientifique et technologique militaire Yuan Wang à Pékin, a déclaré que l’APL avait subi une pression croissante au pays et à l’étranger, les défis venant de différentes directions.

« L’APL était autrefois une armée traditionnelle axée sur les forces terrestres, mais maintenant les intérêts du pays à l’étranger s’étendent, avec des menaces majeures pour la sécurité provenant de la mer, puis de l’air et même du cybermonde », a déclaré Zhou, ajoutant que les révisions à les différentes escadres de combat étaient toujours en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.