À la suite du sommet du G7, où Boris Johnson n’a pas réussi à convaincre Joe Biden de retarder le retrait des troupes, la Chine et la Russie se sont engagées à respecter la souveraineté des dirigeants talibans. Bien que Human Rights Watch ait indiqué que les talibans ont déjà commis plusieurs violations des droits humains, Poutine a déclaré à Xi qu’il était prêt à soutenir la Chine pour empêcher les « forces étrangères de détruire » l’Afghanistan. Comme le rapporte le China’s People Daily : « Xi a souligné que la Chine respecte la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Afghanistan et adhère à la politique de non-ingérence dans ses affaires intérieures, et a joué un rôle constructif dans la résolution de la question afghane par des moyens politiques. .”

En effet, Poutine a révélé que le gouvernement russe surveillait « de près » la situation en Afghanistan alors que les forces occidentales laissent un vide de pouvoir dans l’État.

Il a déclaré à la suite de l’appel avec son homologue : « Nous suivons de près cette situation, coopérant activement avec nos alliés au sein de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

« Naturellement, nous n’interférerons pas dans les affaires intérieures de l’Afghanistan, et nos forces armées ne seront pas non plus entraînées dans ce conflit tous contre tous.

Faisant référence à la présence passée de la Russie en Afghanistan dans les années 1980, Poutine a averti que le pays avait désormais tiré les leçons du passé.

Il a ajouté : « L’ex-Union soviétique a sa propre expérience dans ce pays.

“Nous avons retenu la leçon.”

Human Rights Watch a indiqué plus tôt ce mois-ci que les forces talibanes avaient sommairement exécuté des soldats, des policiers et des civils détenus ayant des liens présumés avec le gouvernement afghan.

Un document confidentiel du RHIPTO Norwegian Center for Global Analyzes a également averti que les talibans menaient des chasses à l’homme en porte-à-porte dans le pays.

“Nous sommes convaincus que nous pouvons en sortir des milliers d’autres, mais la situation à l’aéroport ne s’améliore pas.”

M. Johnson a également indiqué que le G7 pourrait libérer les avoirs gelés des talibans afin de savoir si le groupe militant autorise le libre passage des migrants.

Il a déclaré : « Si ces énormes fonds sont finalement débloqués pour être utilisés par le gouvernement et le peuple afghans, alors ce que nous disons, c’est que l’Afghanistan ne peut pas redevenir un terreau fertile, l’Afghanistan ne peut pas devenir un narco-État, les filles doivent être scolarisées jusqu’à l’âge de 18 ans.

“Ce sont des choses importantes que nous valorisons.

“Ce sont des choses pour lesquelles nous nous sommes battus pendant des années en Afghanistan, pour lesquelles les gens de ce pays ont donné leur vie.

“Nous restons attachés à ces valeurs et nous restons attachés à l’Afghanistan.

“La condition n°1 sur laquelle nous insistons est un passage sûr.”

La semaine dernière, les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars (6,9 milliards de livres sterling) d’actifs appartenant à la banque centrale afghane.

Selon certaines informations, le pays détient 1,3 milliard de dollars (950 millions de livres sterling) en or détenu à New York.