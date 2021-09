Xi Jinping ‘sera bientôt démis de ses fonctions’ car le régime chinois ‘intérieurement faible’ | Monde | Nouvelles

L’homme fort de la Chine, Xi Jinping, est largement considéré comme le dirigeant le plus puissant du pays depuis le président Mao. Cependant, un observateur de la Chine pense que le président Xi pourrait bientôt être démis de ses fonctions lors d’un coup d’État par des comploteurs pro-démocratie au sein du gouvernement. Roger Garside, auteur du livre « China Coup: The Great Leap to Freedom », a soutenu que les États-Unis devaient être plus sévères envers la Chine afin d’aider les opposants internes au régime totalitaire de Xi.

M. Garside a déclaré à DW News: “Cette dictature totalitaire est extérieurement forte mais intérieurement faible.”

Lorsqu’on lui a demandé d’où viendrait la principale menace pour le président Xi, il a répondu : « Dans les rangs supérieurs du Parti communiste.

“Mais avec une force extérieure agissant aussi.

“Les États-Unis et leurs alliés doivent adopter une stratégie plus agressive envers la Chine.”

L’auteur a déclaré : « Nous ne pouvons pas dicter la façon dont la Chine est gouvernée.

“Mais nous pouvons et devons organiser des événements.

“Pour que nous aidions ceux qui veulent libérer la Chine à le faire.”

Plus tôt ce mois-ci, le président Xi a fait face à une réaction violente en Chine de la part des parents après que les écoliers aient reçu des manuels scolaires couverts de propagande pro-gouvernementale “à la Corée du Nord”.

Les présentateurs de France 24 Victor Mallet et Régis Le Sommier ont fait remarquer que la propagande ressemblait à celle utilisée à l’époque de l’ancien dictateur chinois Mao Zedong.

M. Le Sommier a déclaré à France 24: “Cela me rappelle en fait Mao Zedong.”

“Je ne pense pas que le monde extérieur ait tout à fait… Je veux dire que cela a été accueilli avec beaucoup d’hostilité par les parents chinois en Chine continentale.”

“Vous savez, il n’y a pas qu’à Hong Kong où c’est évidemment un gros problème parce qu’avant, l’éducation était assez gratuite.

“Mais en Chine continentale, nous avons évidemment cité des personnes sans leur nom, mais en Chine continentale qui disaient que c’était dégoûtant, ‘nous ne voulons pas que mon enfant de 10 ans soit soumis à ce genre d’absurdités’.

“Ce n’est donc pas quelque chose qui est populaire auprès du peuple chinois, je ne pense pas du tout”, a ajouté le chef du bureau de France 24 Paris.