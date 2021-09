Xiaomi 11 Lite 5G NE pourrait faire ses débuts en Inde en septembre

in

TL;DR

Xiaomi apporterait le modèle Xiaomi 11 Lite 5G NE en Inde. Le lancement aura lieu à un moment donné en septembre, selon le dernier rapport. Le téléphone pourrait partager des spécifications similaires au modèle mondial Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi s’apprête à étendre sa famille de séries 11 en Inde ce mois-ci. Selon un nouveau rapport, le Xiaomi 11 Lite 5G NE pourrait faire ses débuts en septembre, rejoignant le modèle 4G lancé en juin.

Selon 91Mobiles, le téléphone aura une date de lancement en septembre, mais la date exacte du calendrier reste incertaine.

Ce qui est évident, c’est que le modèle “New Edition” apportera la connectivité 5G sur le marché. De plus, les rapports indiquent également que le SoC Snapdragon 778G est utilisé, une mise à niveau par rapport au Snapdragon 780G du modèle 5G d’origine. Cette bosse de chipset opposerait l’appareil au Samsung Galaxy A52s et au Realme GT Master Edition dans le segment des moins de 30 000 roupies.

Quant à ses autres fonctionnalités, le Xiaomi 11 Lite 5G NE pourrait avoir des spécifications similaires à celles du Mi 11 Lite 5G disponible en Chine et en Europe. Cela comprendrait un AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces, une batterie de 4 250 mAh avec une charge de 33 W et un réseau de caméras arrière de 64 MP + 8 MP + 5 MP. Visuellement, les deux appareils pourraient partager des caractéristiques de conception similaires et des corps minces.

Alors que le modèle Xiaomi Mi 11 Lite 4G a un prix de Rs 21 999 (~ 299 $), il est probable que le modèle NE plus puissant nécessiterait un peu plus d’argent à l’atterrissage.