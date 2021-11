Xiaomi 11 Lite Nouvelle édition, analyse et avis | La technologie

2021 a été une année fantastique pour Xiaomi, tant en termes de ventes que de lancements d’appareils. La société chinoise a lancé certains des terminaux les plus intéressants dans divers segments tels que le MI 11 Ultra pour le haut de gamme -analyse-, le 11T pour le haut de gamme -analyse- et le Redmi Note 10S pour le milieu de gamme -analyse -.

Cependant, de tous les modèles lancés, qui n’ont pas été peu nombreux, mon préféré est le Xiaomi 11 Lite. Et c’est parce qu’il a un écran de 6,55 « dans un corps de moins de 160 grammes et avec une épaisseur et un design spectaculaires.

Nous avons analysé à la fois la version 4G et la version 5G, mais il semble que la chose ne soit pas terminée car maintenant nous avons un Xiaomi 11 Lite 5G New Edition que nous analysons ci-dessous pour voir ce qui change et pourquoi il est lancé sur le marché.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Nouvelle éditionÉcran 6.55 « Panneau AMOLED | 2 400 x 1 080 pixels | Compatibilité HDR10 + | Écran plat | Rafraîchissement 90 Hz et échantillonnage 240 Hz 2.2 | Télémacro de 5 Mpx f/2.4 Caméra frontale 20 Mpx f/2.2 Batterie 4 250 mAh | Charge 33 W | Chargeur dans la boîte Système d’exploitation Android 11 + MIUI 12.5 Dimensions et poids 160,5 x 75, 7 x 6,8 mm | 158 grammes Prix 359 euros sur Amazon

Sections de l’analyse du Xiaomi 11 Lite New Edition:

L’épaisseur fait la différence et le panneau est idéal pour consommer du contenu

L’analyse de ce Xiaomi 11 Lite New Edition sera, fondamentalement, comme celle du Xiaomi 11 Lite 5G, puisqu’il s’agit du même téléphone dans pratiquement tout.

Ils partagent la conception, l’écran, le son, la batterie et la section photographique, nous allons donc nous concentrer davantage sur des exemples de photos et des tests objectifs afin que nous puissions voir les principales différences avec le modèle 5G standard.

Cependant, je ne veux pas aller à ces tests « laboratoires » sans revenir sur le design de ce terminal, car c’est toujours un plaisir de le transporter dans votre poche.

On ne parle pas d’un mobile compactPas du tout, puisqu’ils mesurent 16 centimètres de haut pour accueillir un écran de 6,55″, mais il est clair qu’il a quelque chose de spécial et que dans le sac à dos ou la poche, il se sent très différent des autres modèles.

Ne pèse que 158 grammes (un de moins que le modèle 5G standard) et chaque fois que je le prends, j’ai toujours cet effet « wow » de « combien cela pèse peu ». J’aime vraiment cette sensation, ainsi que portez-le sans housse grâce à ses 6,8 millimètres d’épaisseur.

Il y a un étui en silicone dans la boîte et si les téléphones ont tendance à tomber, il est conseillé de le mettre, car les cadres sont en plastique et ce n’est pas le matériau le plus résistant.

Vous savez déjà que nous n’avons pas de prise casque, mais nous avons un haut-parleur stéréo qui offre une bonne expérience et quelques boutons situés sur le côté droit qui, je pense, sont à la bonne hauteur.

Dans le bouton de verrouillage se trouve le lecteur d’empreintes digitales capacitif qui offre une réponse très rapide, comme il est d’usage chez Xiaomi.

Passons maintenant à l’écran, car c’est l’un des grands protagonistes de cet appareil. C’est un panneau AMOLED qui Il a Dolby Vision, HDR10 + et le 6.55 » susmentionné.

Je trouve que c’est un très bon panneau pour afficher du contenu en haute définition (bien que Prime Video ne fonctionne toujours pas en FullHD à cause des codecs Xiaomi) et la réponse est également excellente.

Il a du 90 Hz et oui, on pourrait demander du 120 Hz, mais alors la batterie en souffrirait et nous verrons qu’il n’y en a pas assez.

La réponse tactile est très bonne et pour les jeux compatibles qui atteignent ce taux (car nous verrons que le processeur fait ce qu’il peut avec les plus exigeants), la vérité est que 90 Hz sont plus que satisfaisants.

Il a une luminosité très élevée avec une moyenne de 1 477,8 lux avec un écart de 58,2 lux et nous pourrons voir le contenu en pleine lumière à l’extérieur sans problème.

Le Snapdragon 778G est le seul changement

L’écran est identique à celui du modèle 5G d’il y a quelques mois, mais à l’intérieur il y a des choses qui changent.

Lorsqu’un fabricant modifie un seul composant de son téléphone, il doit le renommer. C’est précisément ce qui s’est passé avec ce modèle et la raison en est que, apparemment, Qualcomm ne pouvait pas répondre à la demande pour le Snapdragon 780G, qui était celui qui a monté le 11 Lite 5G, et Xiaomi a dû opter pour le Snapdragon 778G.

Il s’agit d’un processeur avec une configuration quelque peu différente et possède 4 cœurs à 2,4 GHz et quatre à 1,8 GHz.Le 780G a une configuration plus moderne et similaire à celle du haut de gamme Qualcomm avec un cœur haut de gamme. 2,4 GHz, trois 2,2 GHz et quatre 1,9 GHz.

Le GPU de ce modèle est l’Adreno 642L, qui ressemble à un modèle « Lite » à une fréquence inférieure à celle utilisée dans le 780G et voici les résultats du test :

Xiaomi 11 Lite 5G Nouvelle éditionXiaomi Mi 11 Lite 5GXiaomi Mi 11 Literealme 8 ProRedmi Note 10 ProOppo Reno 4 Oppo Reno 4ZOppo reno 4 ProRedmi Note 9TProcessorSD 778GSD 780GSD 732GSD 720GSD 732GSD 765Dimensité 800SD 765Dimensité 800UGebene92.422,698,694,644,6,6,694,2,6,6,694,2,6,6,6,0,2 et 9,6 à UG, 2,6 ; .844 Multi11.38111.5177.0926.902-7.3758.6967.237-Geekbench 5 Unique717801492568-616518598601Geekbench 5 Multi2.4232.8721.6991.707-1.8032.1611.7651.7943D Mark5.0245.8852.7172.58432.275.8852.7172.58432.2775.1852.729172.58432PC 27483.28302.47830u249u2..6329.9428.0528.9998.1867.9987.7207.8038.780

On le voit, il est au dessus du Snapdragon 765, un peu plus ancien, et du Snapdragon 720G du Xiaomi 11 Lite 4G, mais il est aussi un peu en retrait, notamment en GPU, du Snapdragon 780G.

C’est une différence qui est là dans les tests synthétiques, mais au quotidien, la vérité est que les performances nous ont semblé très bonnes.

Nous avons la dernière version de MIUI 12.5 et, comme je l’ai dit, tout se passe bien et sans à-coups, bien que vous deviez prendre en compte un certain nombre de choses.

La première est que la mémoire utilisée est UFS 2.2, c’est-à-dire en termes de vitesse de copie et de lecture.

Mémoire PerformanceXiaomi 11 Lite 5G Nouvelle éditionXiaomi Mi 11 Lite 5GXiaomi Mi 11 LiteRedmi Note 10 ProRedmi Note 9 ProPoco X3 Écriture séquentielle427.22 Mo / s526.09 Mo / s211.26 Mo / s209.29 Mo / s102.88 Mo / s200.24 Mo/s Lecture séquentielle636,95 Mo/s688.33 Mo/s416,95 Mo/s415,19 Mo/s420,32 Mo/s495,76 Mo/s Écriture aléatoire24,74 Mo/s28,72 Mo/s16,79 Mo / s19 , 38 Mo / s19,29 Mo / s14,73 Mo / s Lecture aléatoire 19,25 Mo / s26,37 Mo / s16,66 Mo / s17,25 Mo / s14,06 Mo / s19,03 Mo / s Copie vitesse en mémoire4, 92 Go/s 5,64 Go/s 4,93 Go/s 4,83 Go/s 4,75 Go/s 4,76 Go/s

La seconde est que n’a toujours pas de capteur de proximité. Il utilise le système à ultrasons et gyroscope pour éteindre l’écran lors des appels, mais c’est quelque chose qui ne fonctionne pas toujours bien et qui n’a pas évolué par rapport au modèle d’origine.

En fait, le 11T Pro utilise également ce système, mais de nouveaux algorithmes sont vus pour améliorer ses performances que nous n’avons pas remarqué dans ce modèle.

Pour le reste et en termes d’expérience utilisateur, la vérité est que je n’ai pas eu de problèmes de plantages ou d’épuisement de la batterie à cause d’applications en arrière-plan qui ne se mettent pas en veille.

Appareils photo corrects avec un bon télémacro

Après avoir vu que le processeur est ce qui change dans ce nouveau modèle, nous revenons à quelque chose qui reste exactement le même que dans les versions précédentes.

Et c’est ça, la configuration de la caméra est identique à celle du MI 11 Lite à la fois 4G et 5G et nous avons un capteur principal de 64 mégapixels f/1.8 qui est accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels f/2.2 et d’un télémacro de 5 Mpx.

J’aime le capteur principal et je pense qu’il fait du bon travail dans toutes les conditions et la vérité est que, bien qu’il ne soit pas le capteur le plus moderne, le traitement fait bien les choses.

Pour demander, J’aurais aimé qu’ils se mettent à jour avec le 50 mégapixels IMX 766, puisque c’est un capteur que j’adore, mais au final on a un résultat solvant qui donne une touche attractive aux photos.

Le grand angle passe un peu plus inaperçu car c’est celui typique que de nombreux fabricants montent dans le milieu de gamme.

Ce n’est que 8 mégapixels et ce n’est pas le plus net du marché, mais le logiciel corrige décemment à la fois l’aberration chromatique et le gauchissement et essaie la nuit, mais au final c’est un assez petit capteur qui souffre en basse lumière.

D’autre part, nous avons le télémacro 5 mégapixels, un capteur que Xiaomi introduit dans ses derniers mobiles et que, si vous devez avoir une macro presque de force parce que le marché l’exige, mieux que celui que nous voyons dans la plupart des téléphones.

Il s’agit d’un capteur 2x limité à 10 centimètres comme distance de mise au point maximale et avec lequel nous devrons avoir une bonne lumière et un bon pouls, mais qui nous permettra d’obtenir des résultats intéressants avec un beau flou et un bon niveau de détail.

À l’avant, nous avons un appareil photo correct de 20 mégapixels pour les selfies.

Et, dans la section vidéo, nous pourrons enregistrer. 4K30 maximum.

Comme on dit, dans cette section nous n’avons pas de surprises et c’est apprécié car sans être le point le plus fort du téléphone ni le meilleur dans sa gamme de prix, il se défend à merveille.

La même batterie que ses frères et sœurs pour une expérience très similaire

L’avantage d’avoir un mobile compact est qu’il est très petit et l’avantage d’avoir un mobile aussi fin est qu’il est… spécial dans votre main. Cependant, quelque chose que les téléphones petits et minces ont en commun, c’est que la batterie ne peut pas être généreuse.

En raison de problèmes d’espace, une batterie de grande capacité ne convient pas, mais même ainsi, Xiaomi a introduit une « batterie » de 4 250 mAh.

Oui, ce n’est pas autant que dans d’autres modèles, mais ça profite du fait que c’est un « haut » mobile pour scratcher en milliampères.

Au quotidien, avec mon utilisation, j’ai eu environ six heures d’écran avec luminosité automatique, mais si vous jouez plus, sûrement, la quantité va baisser considérablement. Un utilisateur plus conventionnel n’aura pas de problèmes pour atteindre la fin de la journée, mais il doit être clair qu’il ne s’agit pas d’une batterie généreuse.

À propos de la cargaison, dans la boîte que nous avons le chargeur 33W qui charge la borne à 50 % en 27 minutes et à 100 % en 67 minutes.

Le mobile conditionné par la crise des semi-conducteurs

En fin de compte, nous avons, comme nous l’avons dit tout au long de l’analyse, un Xiaomi 11 Lite New Edition qui est exactement le même téléphone que nous avions jusqu’à présent.

Le lancement semble conditionné par la pénurie de processeurs et bien que le Snapdragon 778G soit un peu moins puissant, notamment en GPU, que le 780G, la vérité est qu’au quotidien l’expérience est très bonne.

Xiaomi a mis les batteries avec MIUI 12.5 et nous n’avons eu aucun problème logiciel sur ce modèle.

L’écran me semble toujours un délice, le son stéréo accompagne et oui, la batterie est le point le plus faible, mais c’est tout à fait compréhensible.

Au final, je pense encore des mois après le lancement initial que le 11 Lite de Xiaomi est un mobile équilibré qui mise sur le design, mais ne compromet pas les autres sections.