Xiaomi 11i HyperCharge 5G avec charge 120W, appareil photo 108MP fait ses débuts en Inde pour 26 999

Le Redmi Note 11 Pro+ de Xiaomi, qui a fait ses débuts en Chine en octobre de l’année dernière, a enfin fait son chemin vers l’Inde. Comme le dit la rumeur, la variante indienne du téléphone a été renommée Xiaomi 11i HyperCharge 5G.

Le Xiaomi 11i HyperCharge 5G arbore un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et une luminosité maximale revendiquée de 1 200 nits. Le téléphone est alimenté par le processeur 6 nm Dimensity 920 5G de MediaTek, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2.

Dans le département des appareils photo, le 11i HyperCharge 5G a une configuration à triple objectif à l’arrière, avec un capteur principal de 108MP. Il est rejoint par un objectif ultra-large de 8MP et un objectif télémacro de 2MP. Le plus gros point fort, cependant, est la prise en charge de la charge filaire de 120 W. Xiaomi dit qu’il ne faut que 15 minutes pour que la batterie de 4 500 mAh du téléphone soit complètement chargée. C’est nettement plus rapide que la plupart des meilleurs téléphones Android sur le marché aujourd’hui.

Les autres caractéristiques notables du Xiaomi 11i HyperCharge 5G incluent des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, une caméra selfie 16MP, un capteur d’empreintes digitales latéral, NFC, résistance à l’eau IP53 et un blaster IR. Côté logiciel, le téléphone exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Avec le Xiaomi 11i HyperCharge 5G, Xiaomi a également lancé le vanilla 11i dans le pays. Le téléphone est identique au 11i HyperCharge dans la plupart des domaines, mais il existe deux différences clés. Il ne prend en charge que la charge filaire de 67 W et contient une batterie plus grande de 5 160 mAh.

Le Xiaomi 11i 5G a été proposé au prix de 24 999 (environ 335 $) pour la version 6 Go/128 Go et de 26 999 (environ 363) pour la version 8 Go/128 Go. Le 11i HyperCharge 5G de Xiaomi, en revanche, est au prix de 26 999 (environ 363) pour la version 6 Go/128 Go et de 28 999 (environ 390 $) pour la version 8 Go/128 Go. Les deux téléphones seront disponibles via Flipkart, Mi.com, les magasins Mi Home et les points de vente partenaires de Xiaomi à partir du 12 janvier.

Beaucoup d’amour

