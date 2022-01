Xiaomi 11i HyperCharge avec charge rapide 120W lancé en Inde ; Xiaomi 11i suit également

Xiaomi prétend que vous serez en mesure de charger le 11i HyperCharge de zéro à 100 pour cent en quinze minutes à plat.

Xiaomi 11i HyperCharge a été officiellement lancé en Inde le jeudi 6 janvier 2022. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, le 11i HyperCharge est un téléphone assez fou prenant en charge la charge rapide de 120 W. Cela devient le premier téléphone de ce type à être lancé en Inde, au moment de la rédaction de cet article. Rejoindre le 11i HyperCharge est le vanilla 11i qui n’est également pas très loin derrière avec une prise en charge de la charge rapide de 67 W.

Xiaomi prétend que vous serez en mesure de charger le 11i HyperCharge de zéro à 100 pour cent en quinze minutes à plat. Un chargeur conforme est également expédié dans la boîte sans frais supplémentaires – Xiaomi vendra également ce chargeur, appelé 120W HyperCharge Adapter Combo, séparément, au cas où vous seriez intéressé.

La première question qui apparaît lorsque vous entendez « charge rapide 120 W » est évidemment son impact sur la santé de la batterie. Xiaomi dit que sa « technologie Hypercharge » déploie « des mesures de qualité de pointe pour assurer une expérience de charge rapide et sûre ».

Xiaomi a équipé le 11i HyperCharge de neuf capteurs thermiques qui garderont un œil sur la température en temps réel tandis que 34 autres fonctionnalités – non spécifiées – assureront la sécurité sur l’ensemble du chemin de charge, du chargeur au circuit en passant par la batterie. L’ensemble du système est certifié par le TÜV Rheinland. Selon les chiffres partagés par la société, le téléphone conservera apparemment jusqu’à 80% de la capacité de la batterie même après 800 cycles de charge-décharge avec la charge rapide activée. Vous pouvez également désactiver la charge rapide 120 W à partir des paramètres, juste au cas où.

Le Xiaomi 11i avec sa technologie « turbocharge » de 67 W est un peu moins ambitieux en comparaison, mais même celui-ci peut charger de zéro à 50 % en 13 minutes, selon l’entreprise. Xiaomi embarquera un chargeur 67W conforme dans la boîte, ici aussi.

Xiaomi 11i HyperCharge, vérification des spécifications Xiaomi 11i

Le Xiaomi 11i HyperCharge est un Redmi Note 11 Pro Plus renommé de Chine. Le Xiaomi 11i, de même, est un Redmi Note 11 Pro renommé. Léchez l’horloge, les deux téléphones dépassent de loin leur catégorie de poids avec des spécifications intéressantes.

Les deux téléphones sont livrés avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 1080p fabriqué par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe perforée. Sous le capot, les deux sont livrés avec un système sur puce MediaTek Dimensity 920 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2. Le logiciel est l’édition MIUI 12.5 Enhanced basée sur Android 11.

Alors que le Xiaomi 11i HyperCharge est livré avec une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W, le Xiaomi 11i a une batterie de 5 160 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 67 W.

Les deux téléphones sont livrés avec un moteur linéaire à axe X, WiFi-6, Bluetooth 5.2, une prise casque 3,5 mm, deux haut-parleurs, un indice de protection IP53 et une protection Corning Gorilla Glass 5. Pour la photographie, les deux téléphones sont livrés avec une configuration triple caméra à l’arrière avec un principal 108MP, un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, ils ont un appareil photo 16MP.

Xiaomi 11i HyperCharge, vérification des prix Xiaomi 11i

Le Xiaomi 11i HyperCharge démarre à Rs 26 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 28 999. Le Xiaomi 11i démarre à Rs 24 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 26 999.

Les offres de lancement incluent une remise de lancement de Rs 1 500 et une remise en argent supplémentaire pouvant aller jusqu’à Rs 2 500 pour les utilisateurs de cartes SBI. Les utilisateurs existants de Redmi Note auront droit à une remise « supplémentaire » de 4 000 Rs en échange.

Les deux téléphones seront vendus sur Mi.com, Flipkart, Mi Home et Mi Studio, et chez les revendeurs agréés Xiaomi à partir du 12 janvier.

Le combo adaptateur 120W HyperCharge sera disponible à une date ultérieure pour Rs 3 999.

