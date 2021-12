Xiaomi 11i HyperCharge confirmé pour l’Inde avec prise en charge de la charge 120W

TL;DR

Xiaomi a confirmé qu’un nouveau smartphone à charge rapide fera ses débuts en Inde au début de l’année prochaine. Le Xiaomi 11i HyperCharge prend en charge la charge de 120 W. Attendez-vous à la révélation officielle de l’appareil le 6 janvier.

Xiaomi est bien connu pour charger ses smartphones phares avec une charge à grande vitesse, mais il est sur le point de présenter la technologie au début de l’année prochaine à un nouveau milieu de gamme indien. Le directeur général de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, a confirmé dans un tweet que le Xiaomi 11i HyperCharge ferait ses débuts dans le pays le 6 janvier.

La caractéristique la plus attrayante du Xiaomi 11i est son support de charge 120W qui peut recharger sa batterie en 15 minutes. Notamment, c’est la même affirmation que Xiaomi fait avec le Redmi Note 11 Pro Plus, suggérant que le 11i HyperCharge pourrait être une nouvelle image de marque. Si tel est le cas, nous pourrions également nous attendre à une batterie de 4 500 mAh (divisée en deux cellules de 2 250 mAh), un SoC Dimensity 920, une triple caméra arrière et un panneau OLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Le teaser de Xiaomi présentait également un rendu partiel du téléphone, révélant un trou de perforation central pour la caméra, un bouton de volume long et mince et au moins quatre coloris, dont le rose, le vert, le bleu et le noir.

Alors à quoi peut-on s’attendre en termes de prix? Le Redmi Note 11 Pro Plus a atterri en Chine pour 1 999 yuans (~ 312 $) plus tôt cette année, alors attendez-vous à un prix inférieur à 25 000 roupies en Inde pour le Xiaomi 11i HyperCharge s’il s’agit bien d’un changement de marque.

