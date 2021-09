Xiaomi 11T Pro prend forme : l’HyperCharge à 120 W est annoncé | La technologie

Le Xiaomi 11T Pro veut devenir grand et certaines de ses fonctionnalités les plus importantes commencent à être connues.

Xiaomi essaie de s’améliorer avec chaque nouvelle série de mobiles et certaines des technologies dans lesquelles nous apprenons qu’ils fonctionnent viennent d’être implémentées dans leurs appareils, comme l’HyperCharge qui nous a tellement surpris avec ses 120 W de puissance.

La société Xiaomi est en tête des ventes dans différents pays, dont l’Espagne, et pour y parvenir, elle ajoute fonctionnalités innovantes et prix très raisonnables, en plus de s’ouvrir de plus en plus à toutes sortes de gammes, pas seulement les plus abordables. Pour continuer dans cette voie, avec le Xiaomi 11T Pro veut surprendre tout le monde, et ils peuvent l’obtenir lors du prochain événement.

Même si l’événement de présentation des 11T et 11T Pro aura lieu le 15 septembre prochain, certains détails sont publiés. En Gizmochina, ils commentent que l’HyperCharge 120 W sera un de ses grands atouts, comme le montre également la société dans cette vidéo promotionnelle.

Avec cette vitesse, il sera possible charger la batterie en 10 minutes environ. Le 11T Pro devrait avoir une capacité de 5 000 mAh et lors des tests, il a réussi à atteindre 100 % avec des batteries de 4 000 mAh en seulement 8 minutes. Les temps de recharge sans fil sont inconnus, et nous devons également voir comment ils ont résolu la dégradation que cela peut provoquer.

Il est encore douteux qu’il ajoute un processeur Snapdragon 888, en général il est question d’implémenter un chipset Dimensity 1200. Il semble que nous devrons attendre quelques jours pour connaître les détails. Si quoi que ce soit, ce sont des caractéristiques à prévoir.

Xiaomi 11T ProProcessorDimensity 1200Stockage8Go de RAM + 256Go de stockageBatterie5,000mAhAffichageOLED FHD+. Taux de rafraîchissement Caméras 120 Hz Triple caméra avec 108 Mpx Couleurs Bleu céleste, gris météorite et blanc clair de lune Prix à confirmer

En l’absence de confirmation s’il implémentera un processeur ou un autre, certaines de ces caractéristiques sont déjà données depuis plus que fait, bien que le plus important serait la charge de la batterie qui servira de lettre de motivation, un aspect qui à lui seul pourrait attirer un bon nombre d’utilisateurs.

Même ainsi, la semaine prochaine sera la cérémonie de présentation et nous pourrons confirmer à 100% tous les détails. Comme d’habitude chez Xiaomi, nous sommes sûrs qu’ils nous surprendront d’une certaine manière plus.