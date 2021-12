Xiaomi 12, 12 Pro et 12X sont déjà officiels : avec processeur Snapdragon 8 Gen 1 et charge rapide à 120W | La technologie

Après des mois de rumeurs, nous rencontrons enfin les nouveaux Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12. Et nous aimons ce que nous voyons …

Xiaomi lance la course à la domination le marché du mobile en 2022. Elle a été la première grande entreprise à présenter ses smartphones de référence pour l’année prochaine.

le Xiaomi 12 surpris par son design compact: Il a le plus petit écran depuis le Xiaomi Mi 8. Et il lance le processeur premium 2022, le Snapdragon 8 Gen 1. Le nouveau Xiaomi 12X c’est presque identique, mais avec un processeur Snapdragon plus simple et aucune recharge sans fil.

le Xiaomi 12 Pro il a un écran plus grand avec LTPO, plus de batterie, une charge plus rapide et de meilleurs appareils photo. Voyons cela en détail.

Xiaomi n’a pas l’intention de révolutionner quoi que ce soit avec sa gamme Xiaomi 12, mais si améliore à tous égards la génération précédente, intégrant les derniers matériels.

Pour concentrer les choses sur ce tableau, nous comparons les trois modèles, en collectant le matériel le plus pertinent :

Xiaomi 12Xiaomi 12XXiaomi 12 ProScreen Écran AMOLED 6,28 pouces | FullHD+ à 120 Hz | Corning Gorilla Glass Victus Protection | Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran | HDR10+ | Luminosité 1 500 nits Écran AMOLED 6,28 pouces | FullHD+ à 120 Hz | Corning Gorilla Glass Victus Protection | HDR10+ | Luminosité 1 500 nits Écran LPTO 6,73 pouces | 2K à 120 Hz | Corning Gorilla Glass Victus Protection | Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran | HDR10+ | Luminosité 1 500 nitsProcesseurSnapdragon 8 Gen 1Snapdragon 870Snapdragon 8 Gen 1Mémoire et stockage8 / 12 Go de RAM | 128/256 Go de stockage 8/12 Go de RAM | 128/256 Go de stockage 8/12 Go de RAM | 128/256 Go de stockageCaméras arrièreCapteur principal 50 Mpx f/1.88 avec OIS | Ultra grand angle 123 degrés 13 Mpx f/2.4 | Télémacro 5 Mpx Capteur principal 50 Mpx f/1.88 avec OIS | Ultra grand angle 123 degrés 13 Mpx f/2.4 | Telemacro 5 Mpx Capteur principal 50 Mpx f/1.9 avec OIS | Ultra grand angle 123 degrés 50 Mpx f/2,2 | Grand angle 50 Mpx f / 1.9 Caméra frontale 32 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Batterie et charge Batterie 4 500 mAh avec charge rapide à 67 W, charge sans fil à 50 W et charge inversée à 10 W Batterie 4 500 mAh avec charge rapide à 67 W 4 600 Batterie mAh avec charge rapide à 120 W, charge sans fil à 50 W et charge inversée à 10 WSS Système d’exploitation Android 12 et MIUI 13 Android 12 et MIUI 13 Android 12 et MIUI 13 Prix À partir de 555 euros (Chine) À partir de 443 euros (Chine) À partir de 652 euros (Chine) Sortie le 31 déc (Chine) 31 déc (Chine) 31 déc (Chine)

Avec son élégant boîtiers en aluminium en cuir végétalien bleu, noir, rose et vert, les Xiaomi 12 sont vraiment jolies.

Ils ne mesurent que 8,2 mm d’épaisseur et pèsent 179 grammes.

Écran

Les Xiaomi 12 et 12X ont le même écran AMOLED 6,28 pouces avec résolution FullHD + et taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Il a la protection Corning Gorilla Glass Victus, lecteur d’empreintes sous l’écran, HDR10 + et un spectaculaire Luminosité de 1 500 nits.

L’écran du Xiaomi 12 Pro conserve ces caractéristiques mais est quelque chose de plus grand, 6,73 pouces, et utilise Technologie LPTO, qui permet d’utiliser un taux de rafraîchissement variable en fonction du contenu.

Xiaomi compte des dizaines de mobiles dans son catalogue regroupés en différentes gammes selon divers critères. On vous explique comment appréhender la gamme mobile Xiaomi.

Processeur et mémoire

La gamme Xiaomi 12 est le premier à arriver sur le marché avec le nouveau processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Mais uniquement des modèles Xiaomi 12 et 12 Pro.

Snapdragon 8 Gen 1 Il s’agit d’un SOC de 4 nanomètres avec 8 cœurs fonctionnant jusqu’à 3 Ghz. Est 20% plus puissant que le Snapdragon 888, et améliore l’IA de la photographie, entre autres nouveautés.

Son GPU Adreno est 40% plus puissant.

le Xiaomi 12X monter à la place le Muflier 870, qui est un excellent processeur haut de gamme, mais de dernière génération.

Tous les modèles acceptent 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Appareils photo

Xiaomi fait confiance Capteurs Sony pour fournir des yeux à leur Xiaomi 12.

Le Xiaomi 12 et le 12X ont tous deux la même configuration de caméra. Le capteur principal de 50 Mpix f/1.88 utilise le capteur IMX 766 de Sony, avec une taille de pixel de 2 microns, et OIS.

Il est accompagné d’un Ultra grand angle de 123 degrés avec 13 Mpx f/2.4, et un télémacro de 5 Mpx.

le Xiaomi 12 Pro élever le niveau avec ses trois capteurs de 50 Mpx: un capteur principal 50 Mpx f/1.9 avec OIS, un capteur ultra grand-angle 50 Mpx f/2.2, et un capteur portrait 50 Mpx f/1.9.

Xiaomi a inclus une nouvelle IA pour se concentrer automatiquement sur les visages dans les vidéos, et des améliorations au mode nuit. Il est capable d’enregistrer des vidéos HDR 8K à 24 ips.

La caméra selfie est la même pour tout le monde : un capteur de 32 Mpx avec fonction panoramique et HDR.

Batteries et recharge

La batterie du Xiaomi 12 atteint 4 500 mAh, avec une charge rapide à 67W, charge sans fil à 50W et charge inversée à 10W.

Le Xiaomi 12X est le même, mais sans recharge sans fil ou inversée.

le Xiaomi 12 Pro Soulevez librement la batterie jusqu’à 4 600 mAh, avec un spectaculaire charge rapide à 120W, charge sans fil à 50W et charge inversée à 10W.

Prix ​​et disponibilité

Les trois modèles seront mis en vente 31 décembre en Chine. Il n’y a pas de dates pour le reste du monde, mais Xiaomi est censé les présenter officiellement au CES ou au MWC de Barcelone, et elles sortiront au printemps.

Ils seront vendus en configuration de 8 / 128 Go Oui 12/256 Go. Voici les prix en Chine :

Xiaomi 12 – À partir de 555 € Xiaomi 12X – À partir de 443 € Xiaomi 12 Pro – À partir de 652 €

Ici, vous devrez ajouter la TVA et d’autres frais et extras.

Sans doute Xioami 12 sera l’une des gammes mobiles de référence en 2022.