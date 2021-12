Xiaomi 12 est un rival du Galaxy S22 avec Snapdragon 8 Gen 1, charge rapide 67W

Xiaomi a présenté le 28 décembre ses nouveaux téléphones phares de la série 12. Alors que le Xiaomi 12 vanille est un téléphone « compact » avec des spécifications puissantes, le 12 Pro apporte quelques améliorations majeures par rapport au Mi 11 Pro de l’année dernière.

Le Xiaomi 12 est doté d’un écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz avec une résolution FHD+ et une découpe centrée pour la caméra selfie 32MP. Sous le capot, il contient le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui devrait alimenter bon nombre des meilleurs téléphones Android de 2022.

À l’arrière du Xiaomi 12 se trouve une configuration de caméra à triple objectif comprenant un capteur principal Sony IMX766 50MP, un objectif ultra-large 13MP et un télé-macro tireur 5MP. Pour garder les lumières allumées, une batterie de 4 500 mAh prend en charge la charge filaire de 67 W et la charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 12 Pro arbore un écran OLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution QHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Sans surprise, le téléphone fonctionne sur la même puce Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm que le Xiaomi 12.

Dans le département appareil photo, le Xiaomi 12 Pro dispose d’un total de trois capteurs 50MP à l’arrière, dont un capteur principal Sony IMX707 plus grand que le capteur principal 50MP du Mi 11 Ultra.

Le modèle Pro est également plus impressionnant en ce qui concerne les vitesses de charge. Comme le Xiaomi 11T Pro, le téléphone prend en charge des vitesses de charge filaire de 120 W. La taille de la batterie, cependant, n’est que légèrement plus grande à 4 600 mAh.

Du côté logiciel, les deux nouveaux produits phares de Xiaomi seront livrés avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. Cependant, la société a promis qu’une mise à jour de MIUI 13 basée sur Android 12 arrivera le mois prochain.

Xiaomi 12 est au prix de 3 699 yuans (environ 580 $) pour la version 8 Go/128 Go, 3 999 yuans (environ 628 $) pour la version 8 Go/256 Go et 4 399 yuans (environ 690 $) pour la version 12 Go/256 Go. Xiaomi 12 Pro, quant à lui, commencera à 4 699 yuans (environ 738 $) pour la version 8 Go/128 Go et montera à 5 399 yuans (environ 848 $) pour la version 12 Go/256 Go.

Les deux téléphones devraient être mis en vente en Chine à partir du 31 décembre. Bien qu’il reste à voir si le Xiaomi 12 Pro sera lancé dans le monde, le modèle vanille pourrait arriver sur certains marchés en dehors de la Chine au début de l’année prochaine.