Xiaomi 12 pourrait avoir une caméra de résolution inférieure à celle de son prédécesseur

Xiaomi était l’une des sociétés de smartphones qui ont lancé la guerre des mégapixels lorsqu’elle a lancé la série Mi 10 l’année dernière avec un appareil photo 108MP à l’arrière. Maintenant, il semble que l’entreprise mette en veilleuse les caméras de téléphone haute résolution.

Une nouvelle rumeur gracieuseté de Digital Chat Station basée en Chine affirme que le Xiaomi 12 viendra avec trois capteurs 50MP au lieu de 108MP comme la série Mi 11. Cela signifie que le prochain téléphone phare de Xiaomi pourrait faire basculer un capteur principal de 50MP, un tireur ultra-large de 50MP et un téléobjectif de 50MP.

S’il s’avère correct, le changement marque une réduction majeure des téléphones phares de Xiaomi, au moins en termes de résolution de l’appareil photo. Selon la rumeur, le Xiaomi 12 arriverait avec un capteur 200MP de Samsung (via GSMArena), mais la dernière rumeur suggère le contraire. Il est possible que cette résolution soit préparée pour le Xiaomi 12 Ultra haut de gamme, qui pourrait devenir l’un des meilleurs téléphones Android.

De plus, le leaker affirme que la caméra téléobjectif du téléphone comportera un zoom périscope 5x. On pense que c’est une distance focale plus pratique par rapport à un objectif périscope 10x sur lequel Xiaomi travaillait également, compte tenu de la qualité de zoom plus fluide qu’il offre.

La rumeur a fait surface une semaine après que Xiaomi a confirmé qu’elle abandonnait la marque Mi pour rationaliser sa stratégie globale de produits autour des téléphones phares. Il n’y a pas de date de lancement officielle pour le Xiaomi 12 pour le moment, mais il devrait sortir au début de l’année prochaine.

