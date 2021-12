Xiaomi 12 Pro est un tout nouveau rival de l’iPhone 13 avec des vitesses de charge de 120 W

Nous nous attendions à ce que le Xiaomi 12 soit le premier téléphone Android 2022 à intégrer le tout nouveau système sur puce (SoC) Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Le nouveau processeur de Qualcomm devrait concurrencer le A15 Bionic qu’Apple a inclus dans la série iPhone 13. Comme chaque année, Xiaomi a lancé son produit phare Android de nouvelle génération bien plus tôt que ses concurrents, mais pas assez tôt. Le Motorola Edge X30 de Lenovo est le premier téléphone au monde doté d’un SoC Snapdragon 8 intégré. Cela ne rend cependant pas la série Xiaomi 12 moins excitante. Xiaomi a deux produits phares Snapdragon 8 Gen 1, dont le Xiaomi 12 Pro qui rivalise avec l’iPhone 13 Pro.

Conception Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12

Les deux téléphones Xiaomi 12 sont presque identiques. La conception est similaire pour les deux combinés. Nous examinons des écrans perforés avec de petits cadres, des capteurs d’empreintes digitales intégrés et des caméras à triple objectif à l’arrière.

Le Xiaomi 12 Pro est doté d’un écran OLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution de 3200 x 1440, une luminosité maximale de 1 500 nits et une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz et du HDR10+. Le Xiaomi 12 est livré avec un écran OLED plus petit de 6,28 pouces avec une résolution de 2400 x 1800, une luminosité maximale de 1100 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La taille de la batterie est un autre facteur de différenciation entre les deux combinés Xiaomi 12. Le Xiaomi 12 Pro dispose d’une batterie de 4 600 mAh. C’est également la première batterie monocellulaire de l’industrie à se recharger à des vitesses allant jusqu’à 120 W. Le Xiaomi 12 a une batterie plus petite de 4 500 mAh. La société n’a pas mentionné les vitesses de charge pour le produit phare plus petit et moins cher dans l’annonce.

Source de l’image : Xiaomi

Les spécifications et fonctionnalités

Le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 offre des graphismes 30 % plus rapides et des gains d’efficacité de 25 %, selon Xiaomi. De plus, le nouveau moteur AI de 7e génération est 5 fois plus rapide que la version précédente, tandis que le nouveau FAI à 3 circuits devrait fournir un traitement de données 18 bits.

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro disposent de 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 rapide qui prend en charge des taux de transfert allant jusqu’à 6 400 Mbps. Le stockage UFS 3.1 est disponible en deux versions, 128 Go ou 256 Go, prenant en charge des vitesses d’écriture séquentielles allant jusqu’à 1 450 Mbps.

Garder les choses au frais est une combinaison de refroidissement par chambre à vapeur et de dissipation de chaleur au graphène. Xiaomi dit que le Xiaomi 12 est doté d’une « extra-large » chambre à vapeur de 2 600 mm carrés et d’une couche de graphite de 10 000 mm carrés. De plus, l’antenne a sa propre couverture en graphène. Le Xiaomi 12 Pro a une chambre à vapeur plus grande et trois grandes feuilles de graphite de dissipation thermique.

Source de l’image : Xiaomi

Le Xiaomi 12 Pro offre la meilleure expérience de caméra

Les deux combinés sont équipés de caméras à triple objectif à l’arrière, bien que le Xiaomi 12 Pro ait le meilleur matériel.

Le Xiaomi 12 est livré avec un appareil photo principal Sony IMX766 avec un capteur 1/1,56″, un appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels et un appareil photo « télémacro » de 5 mégapixels.

Le Xiaomi 12 Pro dispose de trois appareils photo de 50 mégapixels. Le tireur principal est livré avec le nouveau capteur Sony IMX707 1/1,28″ qui prend en charge la technologie de regroupement de pixels 4-en-1 de 2,44μm. Les deux autres appareils photo sont équipés de capteurs JN1 de 50 mégapixels. Nous examinons une caméra grand angle avec un champ de vision de 115 degrés et une caméra téléobjectif 2x. Fait intéressant, les trois caméras prennent en charge le mode nuit.

Source de l’image : Xiaomi

Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro seront disponibles en trois combinaisons de mémoire et de stockage : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go. Les combinés sont disponibles en verre noir, bleu ou violet. Une option en cuir végétalien vert est également disponible.

Les prix de Xiaomi 12 sont respectivement de 3 699 yuans (581 $), 3 999 yuans (628 $) et 4 399 yuans (691 $). Le Xiaomi 12 Pro est plus cher à 4 699 yuans (738 $), 4 999 yuans (785 $) et 5 399 yuans (848 $).

Les deux combinés seront disponibles en Chine continentale à 20h00 heure locale le 31 décembre.

Une version Xiaomi 12X moins chère dotée d’un SoC Snapdragon 870 sera également disponible dans le pays, à partir de 3 199 yuans (502 $).