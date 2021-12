Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 lancé avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, triple caméras 50MP: Spécifications, prix

Xiaomi 12X avec Snapdragon 870 également.

La série Xiaomi 12 a été officiellement lancée en Chine le mardi 28 décembre 2021. La série engendre trois modèles, pour l’instant, le Xiaomi 12X d’entrée de gamme, le Xiaomi 12 vanille et le Xiaomi 12 Pro plus puissant. Les 12 et 12 Pro emballent la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Le 12X se contente d’un Snapdragon 870 édulcoré. Ce sera l’un des premiers téléphones à bénéficier de la mise à jour MIUI 13 de Xiaomi – qui sera disponible en janvier 2022.

Lire aussi | La liste A : les meilleurs smartphones phares premium de 2021

Le Xiaomi 12 est un produit phare compact avec un écran de 6,28 pouces. Malgré ses dimensions (plus) étroites, Xiaomi a réussi à installer de nombreuses machines de qualité phare à l’intérieur de ce téléphone, y compris une batterie non négligeable de 4 500 mAh. Le Xiaomi 12 Pro, en revanche, est un produit phare sans limites avec un écran LTPO plus grand et plus haute résolution, une configuration triple caméra plus puissante et une batterie plus grande avec une prise en charge de la charge rapide de 120 W (soit 67 W dans le 12). Le Xiaomi 12X est un Xiaomi 12 avec un Snapdragon 870 et sans recharge sans fil.

Vérification des spécifications du Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 Pro est doté d’un écran AMOLED LTPO E5 de 6,73 pouces 2K (1440p) avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz) et une luminosité maximale de 1500 nits. Il prend en charge la lecture HDR10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus et a une petite découpe au centre.

Sous le capot, le 12 Pro dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire rapide de 120 W et une charge sans fil de 50 W. La charge sans fil inversée de 10 W est également prise en charge.

Lire aussi | La liste A : les meilleurs gadgets technologiques de 2021

Pour la photographie, le 12 Pro a trois caméras à l’arrière – un capteur principal de 50MP (Sony IMX 707) derrière un objectif à ouverture f/1.9 avec OIS, un ultra grand-angle de 50MP avec un champ de vision de 115 degrés et un autre 50 Capteur portrait MP derrière un objectif f/1.9. Le 12 Pro est capable d’enregistrer des vidéos 8k (@24fps). Sur le devant, le téléphone dispose d’un appareil photo 32MP.

Le refroidissement liquide par chambre à vapeur, le Wi-Fi 6 et deux haut-parleurs réglés par Harmon Kardon complètent l’ensemble.

Vérification des spécifications Xiaomi 12, Xiaomi 12X

Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12 dispose d’un écran AMOLED 1080p de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz) et une luminosité maximale de 1 100 nits. Il prend également en charge la lecture HDR10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus et il y a une petite découpe au centre.

Le 12 dispose également d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 67 W et une charge sans fil de 50 W. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil inversée de 10 W.

Pour la photographie, le 12 a trois caméras à l’arrière – un capteur principal de 50MP (Sony IMX 766) derrière un objectif à ouverture f/1,88 avec OIS, un ultra grand-angle de 13MP avec un champ de vision de 123 degrés et un autre 50 MP capteur télé-macro. Sur le devant, le téléphone dispose d’un appareil photo 32MP.

Le refroidissement par chambre à vapeur, le Wi-Fi 6 et deux haut-parleurs réglés par Harmon Kardon complètent l’ensemble, comme le 12 Pro.

Le Xiaomi 12X est essentiellement le Xiaomi 12 avec une puce Qualcomm Snapdragon 870 et aucune charge sans fil (ou sans fil inversée).

Vérification des prix de la série Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 Pro commence à 4 699 CNY (environ 55 000 Rs), le Xiaomi 12 à 3 699 CNY (environ 43 400 Rs) et le Xiaomi 12X à 3 199 CNY (environ 37 500 Rs).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.