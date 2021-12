Xiaomi 12 sera le premier téléphone à basculer le processeur Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm a dévoilé mardi le système sur puce (SoC) Snapdragon 8 Gen 1 que nous attendions du fabricant de puces. Qualcomm a annoncé il y a quelques jours un changement de marque majeur pour les processeurs Snapdragon, donc le changement de nom n’était pas surprenant. Sans oublier que de nombreuses rumeurs faisaient déjà référence au Snapdragon 898 sous le nom de Snapdragon 8 Gen 1. C’est la puce qui alimentera de nombreux rivaux de l’iPhone 13 l’année prochaine, y compris la série Galaxy S22 et le OnePlus 10 Pro. Mais les fans d’Android pourraient déjà soupçonner que le premier téléphone à fonctionner sur la puce Snapdragon 8 Gen 1 proviendra d’un autre fournisseur. C’est le produit phare du Xiaomi 12 que le fabricant chinois de smartphones taquine déjà avant son événement de lancement.

Xiaomi a profité de la disparition de Huawei pour prendre de nombreuses parts de marché au cours des dernières années. La société fabrique du matériel impressionnant, y compris de nombreux rivaux haut de gamme de l’iPhone et du Galaxy. Xiaomi se dépêche de sortir un appareil Snapdragon 8 Gen 1 avant tout le monde n’est pas surprenant. Le fabricant chinois de combinés a déjà fait la même chose.

Le Xiaomi Mi 11 est arrivé fin décembre 2020 et a été le premier smartphone Android à fonctionner sur la puce Snapdragon 888. C’est le SoC qui alimente la plupart des produits phares Android 2021, y compris la série Galaxy S21 et les combinés OnePlus 9.

Jetez un œil au chipset @Snapdragon 8 Gen 1 le plus puissant qui alimentera notre prochaine #Xiaomi12Series ! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN – Xiaomi (@Xiaomi) 1er décembre 2021

Événement de lancement de Xiaomi 12

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 1 lors de son événement Snapdragon Summit plus tôt cette semaine. Mais ce n’est pas l’endroit où nous nous attendrions à voir des annonces de matériel de ses partenaires. Et en effet, Xiaomi n’a pas organisé de lancement pour le Xiaomi 12 pour coïncider avec l’événement de Qualcomm.

Mais Xiaomi s’est rendu sur Twitter pour publier une vidéo qui montre le processus d’assemblage du Snapdragon 8 Gen 1 pour la série Xiaomi 12. Le clip taquine que les téléphones Xiaomi 12 arrivent bientôt sans révéler de date de lancement. Compte tenu de l’histoire de Xiaomi, nous nous attendons à voir la série Xiaomi 12 avant la fin de décembre.

La série Xiaomi 12 devrait comprendre au moins trois modèles. Le Xiaomi 12 sera le smartphone Snapdragon 8 Gen 1 le moins cher de la société. Mais nous nous attendons à voir également un Xiaomi 12 Pro et un Xiaomi 12 Ultra surdimensionné. Le Xiaomi Mi 11 Ultra de l’année dernière est arrivé trois mois après les Mi 11 et Mi 11 Pro habituels.

Nous devrons attendre l’événement de lancement Xiaomi 12 pour connaître les spécifications et fonctionnalités officielles du téléphone. Mais comme les combinés seront équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 1, nous avons déjà une idée de ce qu’ils offriront en termes de performances.

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Source de l’image : Qualcomm

La nouvelle puce comprend le nouveau cœur de performance Cortex-X2 d’Arm, tout comme le Dimensity 9000. Comme la puce MediaTek, le nouveau Snapdragon est construit sur le nouveau processus 4 nm. Le nouveau GPU Adreno offrira des gains de vitesse de 30% et sera 25% plus efficace que son prédécesseur.

Les spécifications du Snapdragon 8 Gen 1

Les téléphones Xiaomi 12 prendront en charge des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Gbit/s 5G. Les vitesses de téléchargement vont jusqu’à 3,5 Gbit/s, lorsqu’elles sont prises en charge. Cependant, ce sont des vitesses théoriques que vous ne rencontrerez probablement pas dans des scénarios réels. Quant au Wi-Fi, le nouveau SoC prend en charge les vitesses Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E.

La caméra Xiaomi 12 bénéficiera également de plusieurs améliorations de caméra qui dépendent du FAI du SoC. Le Snapdragon 8 Gen 1 est le premier SoC au monde à prendre en charge le traitement d’images 18 bits et la capture vidéo 8K HDR10+. Le nouveau FAI propose un nouveau moteur Bokeh qui apporte des effets de flou aux vidéos.

En ce qui concerne la photographie en basse lumière, la nouvelle puce peut capturer 30 images en mode nuit et combiner leurs meilleures parties en une seule image.

Le nouveau SoC améliore également les fonctionnalités d’intelligence artificielle grâce au moteur d’intelligence artificielle Qualcomm de 7e génération. La puce prend en charge une accélération du tenseur 2 fois plus rapide et une mémoire partagée 2 fois plus grande que le Snapdragon 888.

Enfin, le Xiaomi 12 sera encore plus sécurisé grâce à la puce que Qualcomm vient de lancer. Le Snapdragon 8 Gen 1 propose un nouveau moteur de gestion de confiance qui améliore la sécurité. De plus, le nouveau SoC prend en charge Android Ready SE, qui permet à un téléphone de stocker des clés de voiture numériques et des permis de conduire lorsqu’ils sont disponibles. Il existe également un support iSIM qui rendrait les cartes SIM physiques inutiles.

Xiaomi pourrait très bien faire référence à certaines de ces fonctionnalités lors du lancement imminent du Xiaomi 12. Mais il mettra probablement l’accent sur d’autres innovations, comme le chargement rapide avec et sans fil et la technologie d’objectif d’appareil photo.