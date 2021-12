Xiaomi 12 Ultra et son design somptueux de l’arrière et un éventuel accord avec Leica | La technologie

Le nouveau téléphone phare de Xiaomi aurait une conception de module de caméra qui ne laisserait personne indifférent selon les dernières fuites et les rendus qui viennent d’être publiés par une équipe de designers bien connue.

Le Xiaomi 12 Ultra a pour mission d’être le téléphone haut de gamme de Xiaomi d’ici 2022, et la société chinoise fonctionnerait car son appareil était non seulement puissant mais aussi une bête photographique.

Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent pas, le Xiaomi Mi 11 Ultra avait un module arrière très grand et frappant. Et, en plus de cela, il intégrait ce qui est aujourd’hui l’un des meilleurs ensembles photographiques de l’histoire des smartphones.

Son successeur, le 12 Ultra (Rappelez-vous que le préfixe Mi a été supprimé des noms des téléphones Xiaomi) on dirait aussi qu’il va avoir un look peu orthodoxe, selon certains cas divulgués, quant à la conception de son module arrière.

Les rendus de l’actualité, réalisés par le site néerlandais LetsGoDigital, nous vous permet de voir à quoi ressemblerait le téléphone en fonction des fuites et avec toutes les informations que je connais actuellement sur le téléphone Xiaomi.

La caméra principale et le grand angle seraient au centre et à gauchetandis que le téléobjectif périscope serait au bas du réglage.

Il y a une quatrième caméra en haut du cercle, qui pourrait être un capteur ToF ou un téléobjectif plus court dans la plage 2x-3x. Le reste des découpes sera destiné au flash LED, au capteur de lumière et au PDAF (Phase Detection Auto Focus).

Au début de cette année, comme vous vous en souviendrez, une fuite a révélé que Leica avait conclu un accord avec Xiaomi, d’où l’hypothèse que ce Xiaomi 12 Ultra porte une configuration Leica, qui jusqu’à présent étaient des partenaires de Huawei (qui travaillent pour revenir aux entreprises).