Xiaomi 12 Ultra pourrait ne pas bénéficier d’une mise à niveau de l’appareil photo

Luke Pollack / Autorité Android

TL;DR

Une nouvelle fuite a peut-être fait la lumière sur la disposition de la caméra du Xiaomi 12 Ultra. Le téléphone peut ne pas voir de mises à niveau massives par rapport au Mi 11 Ultra. Cela signifie qu’il pourrait conserver les spécifications de la triple caméra de son prédécesseur.

La série Xiaomi 12 a été lancée fin 2021 avec une sélection de trois appareils, mais malgré cette variété, il n’y avait pas d’option Ultra. Cependant, ce modèle haut de gamme pourrait encore être en route et pourrait à nouveau contenir des caméras haute résolution.

Selon l’éminent pronostiqueur Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra pourrait conserver la disposition à triple caméra 50MP + 48MP + 48MP comme son prédécesseur. Selon le post de Weibo traduit par machine, cela peut inclure un tireur principal, ultra-large et un «périscope de super-téléobjectif». Le pronostiqueur ne mentionne pas ouvertement l’Ultra par son nom dans le message, mais implique que l’appareil utilise un emoji de lapin désignant Xiaomi et une image du Mi 11 Ultra.

À première vue, le prétendu matériel de caméra du Xiaomi 12 Ultra ne semble pas trop excitant, mais il n’y a aucune mention des capteurs réels en jeu ou de la technologie supplémentaire utilisée à côté de chacun.

Xiaomi a changé de fournisseur de capteurs avec la série 12. Le Xiaomi 12 Pro utilise le nouveau capteur 50MP Sony IMX707 dans son tireur principal, et non le Samsung Isocell GN2 utilisé dans les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Il ne serait pas exagéré d’imaginer le Xiaomi 12 Ultra emboîter le pas. Même si ce n’était pas le cas, le Mi 11 Ultra dispose d’une gamme de caméras plus que performante d’après notre expérience.

Il n’y a pas non plus de détails officiels concernant la date de lancement du Xiaomi 12 Ultra, mais attendez-vous à ce que plus d’informations émergent avant ses débuts.

