Xiaomi 12X, le plus petit de la famille

02/01/2022 à 11:46 CET

Le nouveau Xiaomi 12X il a également été présenté récemment en terres chinoises. Cet appareil est plus petit en puissance que ses frères aînés, ce qui se remarquera également dans le prix, puisqu’il est plus destiné à la gamme intermédiaire.

Xiaomi 12X est le troisième membre de la série Xiaomi 12. C’est une formule légèrement moins puissante que le Xiaomi 12 d’origine avec le même écran AMOLED de 6,28 pouces 120 Hz, Configuration triple caméra 50MP et batterie 4 500 mAh avec une charge de 67 W. La principale différence réside dans le matériel, en particulier dans ses processeurs, où le 12X est équipé du Snapdragon 870 au lieu de la puce phare Snapdragon 8 Gen 1. Il n’y a pas de charge sans fil ni de charge sans fil inversée ici.Xiaomi 12 X est également disponible dans les mêmes couleurs noir, bleu et rose que ses frères et sœurs. Il démarre au prix de 3 199 CNY (450 euros) pour la version 8/128 Go et atteint un maximum de 3 799 CNY (environ 500 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone est disponible à partir du 31 décembre en Chine. Cependant, comme leurs frères aînés, ils ne sont pas encore disponibles en Occident.