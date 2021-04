Xiaomi 4K TV à un prix avantageux: pour moins de 300 €, vous pouvez tout nouveau Smart TV avec Android | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez un nouveau téléviseur pour votre maison avec une résolution 4K et HDR à un prix ridicule, vous avez peu d’options aussi intéressantes que ce modèle Xiaomi.

Pour ceux qui cherchent à renouveler leur télévision, le marché est rempli d’écrans 4K offrant une très bonne qualité d’image, mais sans aucun doute, Xiaomi est l’une des marques qui concurrencent le mieux ses prix bon marché. Cette marque sait combiner de bonnes caractéristiques avec des prix bas dans la plupart de ses produits et cela n’allait pas être une exception.

43 pouces Xiaomi Mi TV 4S est en vente chez Media Markt. Un écran avec une résolution 4K et tout le divertissement que vous souhaitez voir grâce à Android TV pour moins de 300 euros. Vous ne pouvez pas demander plus pour si peu.

La boutique en ligne Media Markt propose cette smart TV pour seulement 299 euros. Nous sommes confrontés à une réduction de 25% avec laquelle nous pouvons économisez 100 euros sur l’achat. De plus, il n’a pas de frais d’expédition, ou si vous préférez, vous pouvez aller le chercher vous-même au magasin le plus proche.

Téléviseur LED de 43 pouces avec fonctions Smart TV grâce au fait qu’il inclut Android TV 9.0. Processeur quadricœur, 8 Go de mémoire, fréquence de 60 Hz. Il dispose de 3 connexions HDMI, 3 ports USB, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11ac et port Ethernet.

Il existe une grande quantité de téléviseurs intelligents 4K, mais pour un prix aussi bas, il est difficile de les trouver. Cette Smart TV peut être accrochée au mur ou utiliser les pieds qui la soulèvent de quelques centimètres, son design est simple et minimaliste avec des bords très fins qui donnent une plus grande sensation d’espace.

Sa résolution est de 4K UHD et il est Compatible HDR la qualité du contenu que vous y voyez et qui est compatible avec cette technologie sera donc très bonne. Grâce à ces caractéristiques, il a le certification officielle Netflix et Prime Video, les deux plateformes confirment ainsi que leurs séries et films sont parfaitement vus à la télévision.

Grâce au système d’exploitation développé par Google, Android TV, il nous permet d’accéder avec la télécommande aux principales plateformes de streaming, telles que Netflix, HBO, Prime Video et Disney +, entre autres applications et jeux, jusqu’à l’utilisation du assistant virtuel google.

De plus, il comprend Son Dolby et DTS-HD sur ses deux haut-parleurs stéréo 8W. Dans tous les cas, il est conseillé de compléter l’équipement multimédia du salon avec une barre de son si ce que l’on recherche est une qualité supérieure. Les téléviseurs minces ne peuvent pas promettre un son très professionnel, mais avec ces qualités, vos haut-parleurs peuvent faire du bon travail si vous ne voulez pas dépenser plus d’argent.

Pour moins de 300 euros vous pouvez renouveler votre télévision chez vous et avoir de très bonnes spécifications à un prix vraiment bas. N’oubliez pas que l’offre comprend les conditions d’achat sans frais d’expédition.

