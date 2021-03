Xiaomi a commencé à travailler sur son clone AirPower le jour où Apple l’a annulé, maintenant c’est ici

Lors d’un événement de lancement aujourd’hui, Xiaomi a lancé sa dernière gamme de smartphones et plus encore. L’un des nouveaux accessoires est un clone d’AirPower à un prix abordable. Et il est intéressant de noter que la société dit qu’elle a commencé à y travailler lorsque Apple a abandonné – c’est aujourd’hui, il y a deux ans. Parallèlement à ce chargeur multi-appareils, la société affirme également avoir découvert comment rendre la charge sans fil aussi rapide que filaire avec un nouveau chargeur de smartphone sans fil à très haute puissance.

Après avoir annoncé le nouveau Xiaomi 11 Pro, la société a présenté un produit familier, mais nouveau, un clone d’AirPower. Avec un design presque identique (bien qu’un peu moins arrondi), ce chargeur sans fil multi-appareils offre 19 bobines intégrées afin que les utilisateurs puissent placer des appareils n’importe où sur la surface. Xiaomi l’a même montré avec un iPhone au centre (via Ben Geskin).

Nous avons déjà vu des clones du chargeur AirPower annulé d’Apple et ils viennent généralement avec un compromis comme avoir deux endroits pour le chargement sans fil et un point fixe pour Apple Watch. Et Aira propose un chargeur / une technologie similaire à ce que Xiaomi introduit depuis un certain temps maintenant dans la Station de base Nomad Pro à 199 $ (mais pas de chargement Apple Watch).

Mais la décision de Xiaomi ici rend le clone AirPower très abordable. Il se vendra environ 90 $. Il semble offrir jusqu’à 20 W de puissance sans fil par appareil. Gardez à l’esprit qu’aucune Apple Watch ne se recharge et qu’il est difficile de savoir si ou quand elle pourrait être lancée en dehors de la Chine.

Notamment, dans le discours liminaire, Xiaomi a déclaré qu’il avait fallu deux ans pour résoudre le problème de surchauffe de son clone AirPower, ce qui est exactement le moment où Apple a annoncé qu’il annulait AirPower – le 29 mars 2019. Apple n’a jamais expliqué publiquement pourquoi il avait annulé AirPower à part cela. n’a pas été en mesure de répondre à ses «normes élevées». Mais il y a eu plusieurs rapports selon lesquels c’était en effet le problème de surchauffe qui avait provoqué la disparition d’AirPower.

Outre le pad multi-appareils, le nouveau 11 Pro de Xiaomi propose une charge sans fil sauvage de 67 W qui, selon lui, est tout aussi rapide que la charge filaire à la même puissance. Pour alimenter cela et le nouveau Xiaomi Ultra, la société a publié un nouveau chargeur sans fil 80 W.

Le temps nous dira si Xiaomi a été en mesure de concevoir et de fabriquer en toute sécurité ces nouveaux chargeurs sans fil haute puissance et le clone AirPower.

