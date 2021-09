Xiaomi a dépassé Apple dans les montres intelligentes, avant le lancement de S7

Un rapport d’information sur le marché indique que Xiaomi a dépassé Apple sur le marché des montres intelligentes au cours du deuxième trimestre, mais à peine. Cela a laissé Xiaomi au premier rang, Apple au deuxième rang, devant Huawei et Fitbit, avec Samsung à la dernière place.

Le rapport montre que Xiaomi a expédié 8 millions de montres connectées au cours du deuxième trimestre, contre 7,9 millions de montres Apple…

Le timing est clairement un facteur important ici, Canalys notant que Xiaomi a lancé un nouveau modèle au cours du trimestre, tandis que les fans d’Apple Watch attendent le lancement de la série 7 plus tard ce mois-ci.

Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le premier fournisseur de bracelets portables au deuxième trimestre 2021. Les performances de Xiaomi ont été renforcées par le lancement du Mi Smart Band 6, malgré l’Inde, l’un des bastions de Xiaomi, et non sur la liste de lancement mondiale initiale.

Cependant, Canalys continue de séparer ce qu’il appelle des «bandes de base» comme les modèles bas de gamme Fitbit et Xiaomi des montres intelligentes plus sophistiquées. Apple continue de dominer ce dernier marché, avec une part de marché de 31,1% – aucune autre marque ne s’en approchant.

Tous les autres acteurs ont des parts à un chiffre, de 9% de Huawei, deuxième à 5,7% de Xiaomi.

L’avance d’Apple est probablement due en partie à l’accent mis sur les fonctionnalités de santé, comme la surveillance ECG.

« Les fournisseurs tentent de faire un grand saut générationnel dans les technologies de montres intelligentes. Pour se démarquer, ils améliorent les fondamentaux, tels que l’expérience utilisateur et la durée de vie de la batterie, créent leurs propres interfaces utilisateur distinctes et tirent parti de leurs écosystèmes respectifs pour créer de nouveaux cas d’utilisation uniques », a déclaré Jason Low, directeur de recherche chez Canalys. “Mais le suivi de la santé est le cas d’utilisation le plus important pour les montres intelligentes. La capacité à fournir des fonctionnalités de suivi de la santé de pointe et à offrir aux utilisateurs des données significatives et des informations exploitables sur la santé distinguera les gagnants et les perdants. »

« Il est essentiel que les fournisseurs investissent dans des capteurs de santé de nouvelle génération et développent des algorithmes et des solutions internes non seulement pour suivre les biomarqueurs vitaux, mais également pour assurer une bonne précision et fiabilité. Les vendeurs doivent se concentrer sur l’information des utilisateurs sur les tendances en matière de santé impliquant des données collectées sur une plus longue période de temps, afin qu’ils puissent comprendre comment leur mode de vie affecte leur bien-être.