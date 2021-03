Xiaomi a dévoilé un nouveau produit phare Android fou qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu – .

Tout comme «Pro» ou «Max», la marque «Ultra» dans le nom d’un smartphone vise à transmettre le message que nous obtenons le meilleur du meilleur. L’iPhone 12 Pro Max est le meilleur iPhone à acheter actuellement – il a à la fois Pro et Max dans le nom. Le OnePlus 9 Pro est le produit phare OnePlus le plus costaud. Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur des trois versions du Galaxy S21 lancées début 2021 et le successeur direct du Galaxy S20 Ultra de l’année dernière. Mais le 29 mars marque l’arrivée d’un nouveau téléphone Ultra, un appareil encore plus fou que le combiné haut de gamme de Samsung – et pourtant il est encore moins cher que le S21 Ultra.

Le détail du prix devrait suffire à vous dire que seul un fabricant chinois de smartphones pourrait réduire le prix du Galaxy S21 Ultra. Les fans d’Android qui suivent les rumeurs de l’industrie ont probablement une assez bonne idée de quel téléphone nous pourrions parler. Après tout, le Xiaomi Mi 11 Ultra a fui il y a plusieurs semaines lorsqu’un YouTuber l’a dévoilé au monde par erreur.

Xiaomi a finalement dévoilé le Mi 11 Ultra lundi lors d’un événement de presse mettant en vedette une salle pleine de monde. C’est un spectacle que nous n’avons pas vu depuis plus d’un an, à la lumière de la pandémie de coronavirus en cours. Le Mi 11 Ultra fait partie de la série Mi 11 annoncée par Xiaomi en décembre. Ce téléphone était le premier combiné alimenté par Snapdragon 888 au monde, dévoilé avant la série Galaxy S21.

Le géant chinois des smartphones a annoncé des modèles supplémentaires de la série Mi 11 au cours de l’événement, notamment le Mi 11 Lite, le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra. Avec sa conception à double écran et son système de caméra haut de gamme, l’Ultra est le type de téléphone phare que la plupart des gens voudront acheter, à condition qu’il soit disponible sur votre marché. Et étant donné que Xiaomi a rapidement englouti la part de marché de Huawei au cours des dernières années, il est probable que les téléphones Mi 11 atteindront de nombreux marchés internationaux, à l’exception des États-Unis.

L’écran principal du Mi 11 Ultra est un écran perforé à quatre courbes de 6,81 pouces doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré et d’un verre Corning Gorilla Victus. L’écran offre un rapport de contraste de 5 000 000: 1, une résolution de 3 200 x 1 440 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le «mini» écran à l’arrière est beaucoup plus petit à 1,1 pouces de diagonale. Il est également AMOLED et a deux objectifs principaux: il affiche les notifications et vous permet d’utiliser le module de caméra principal pour les selfies.

La caméra arrière est le principal argument de vente du Mi 11 Ultra. La société a fait beaucoup de choses sur l’appareil photo, en le comparant à un appareil photo Sony ordinaire et en vantant un score DxOMark record. Il est à noter que les scores DxOMark ne signifient toujours rien.

Les principales spécifications de la gamme Xiaomi Mi 11, comme indiqué lors de l’événement de lancement.

Les spécifications de la caméra sont néanmoins impressionnantes. La caméra principale dispose d’un capteur de 50 mégapixels 1 / 1,12 » et prend en charge la stabilisation optique de l’image (OIS) et la mise au point laser dToF. L’appareil photo de 48 mégapixels a un champ de vision de 128 degrés pratique pour ces selfies et prend en charge la prise de vue macro. Le téléobjectif OIS de 48 mégapixels offre un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 120x – ce dernier est tout aussi astucieux que le zoom numérique 100x de Samsung. Les trois caméras peuvent enregistrer des vidéos 8K. La caméra frontale dispose d’un capteur de 29 mégapixels.

La batterie est un autre point fort du nouveau téléphone Ultra de Xiaomi. Nous recherchons une capacité de batterie de 5000 mAh qui n’a besoin que de 36 minutes pour atteindre une charge complète à des vitesses de 67 W. La vitesse est la même que vous utilisiez la charge filaire ou le chargeur sans fil spécial de Xiaomi, une fonctionnalité qui n’est pas disponible sur les autres combinés.

Le reste de la liste des spécifications crie le produit phare. Nous avons la plate-forme Snapdragon 888 compatible 5G, 8/12 Go de RAM LPDDR6, 256/512 Go de stockage UFS, Wi-Fi 6 et connectivité Bluetooth 5.2. Les prix commencent à 5 999 yuans (913 $) pour le Mi 11 Ultra avec 8 Go de mémoire et 256 de stockage et vont à 6 999 yuans (1065 $) pour le modèle 12 Go / 512 Go. Le Galaxy S21 Ultra était au prix de 1199,99 $ et plus lors de ses débuts à la mi-janvier.

L’événement de presse complet de Xiaomi peut être rejoué ci-dessous. Outre le Mi 11 Ultra, vous verrez également le Mi 11i (une version européenne du Mi 11), le Mi 11 Lite et le Mi 11 Pro. Xiaomi a également lancé un nouveau portable Mi Smart Band 6, un chargeur sans fil universel de type AirPower et un nouvel appareil Mi Smart Projector 2 Pro.

